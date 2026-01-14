Torneo Nacional

Este es el primer expulsado del torneo Clausura 2026 ¿Adivine quién fue?

Primer expulsado del torneo tuvo al VAR como protagonista y a una figura muy conocida

Por Sergio Alvarado

El Clausura 2026 ya tiene su primer expulsado en el juego que arrancó el campeonato entre Pérez Zeledón y San Carlos, en una jugada en la que el VAR fue protagonista.

Jonathan McDonald, delantero norteño, se fue expulsado a los 61 minutos por parte del réferi Anthony Bravo tras revisar un jugada que originalmente sancionó con tarjeta amarilla, pero tras ir a revisarla, le cambió el color.

Jonathan McDonald fue expulsado en el debut de San Carlos ante Pérez Zeledón. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

El Bigmac cometió una falta en la que elevó mucho su rodilla y se llevó en banda a Luis José Hernández, en la repetición no parece tan aparatosa, sin embargo con el respaldo del VAR, consideraron que debían echarlo.

McDonald había entrado como titular y era el capitán de San Carlos.

