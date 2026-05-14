Este es Ismael Rescalvo, el nuevo entrenador español de Alajuelense

Carlos Vela e Ismael Rescalvo trabajaron juntos en el pasado. Ahora se reencuentran en Liga Deportiva Alajuelense. (Mazatlán/Mazatlán)

Alajuelense oficializó este jueves la contratación de Ismael Rescalvo como su nuevo entrenador para el Apertura 2026, en el que buscará reconquistar el título tras quedar fuera de las semifinales.

El español, de 44 años, tiene experiencia especialmente en el fútbol de Sudamérica, donde dirigió en países como Colombia, Ecuador y Bolivia además de México.

Emelec, Barcelona Sporting Club, Independiente del Valle, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima, The Strongest y Mazatlán Fútbol Club.

Un dato que llama la atención es que a dirigido a ocho equipos en los últimos nueve años, lo que muestra que le ha costado consolidarse en un proyecto en general.

Otro detalle es que es el entrenador español con más partidos dirigidos en Copa Libertadores a nivel mundial

En México llamó la atención al llevar al Mazatlán a la segunda ronda del balompié azteca con el equipo más modesto de la la liga, certamen en el que conoció a Carlos Vela, quien era el gerente deportivo del club.

Este detalle fue señalado por algunos aficionados en redes sociales, quienes esperan que sea alguien que venga a dar resultados y no sea que llega solo por su relación previa con Vela.

El ibérico no suma títulos de campeón en su carrera, solo tres subcampeonates, por lo que buscará con el León su primera corona.

“Con convicción institucional, visión de largo plazo y el compromiso de competir al máximo nivel, presentamos al nuevo director técnico de Liga Deportiva Alajuelense. Su llegada representa una apuesta por la estructura, el método, la exigencia y el desarrollo integral de nuestro proyecto deportivo”, puso la Liga en el post de presentación.