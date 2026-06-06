Torneo Nacional

Este fue el afortunado jugador que se subió al avión de la Sele contra Inglaterra, tras la salida de Álvaro Zamora

Fedefútbol destacó lista de jugadores que estarán en el amistoso del miércoles ante Inglaterra en Orlando, Florida

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Por Sergio Alvarado

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó este sábado la lista de jugadores que estarán disponibles con la Selección de Costa Rica para el amistoso del próximo miércoles ante Inglaterra en Orlando, Florida.

El técnico Fernando “Bocha” Batista se quedó con una base muy parecida a la que citó para el fogueo ante Colombia el lunes anterior, pero hay un cambio llamativo en el listado.

Doryan Rodríguez fue el encargado de anotar el gol del Puntarenas FC ante Cartaginés.
Doryan Rodríguez jugó con Puntarenas FC el torneo anterior. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

El atacante Dóryan Rodríguez será quien tome el lugar de Álvaro Zamora en la lista, luego de que este último dejó la concentración de la Sele para ir a su boda, este sábado.

Los otros dos nombres que viajaron a Bogotá para jugar ante los cafeteros, pero no lo harán contra los británicos, son el defensor Farbod Samadian y el volante Sebastián Padilla; el resto de la nómina es la misma.

La Tricolor finalizó este sábado su preparación antes de viajar, con un colectivo ante la selección preolímpica, indicó la Fedefútbol.

Lista selección de Costa Rica vs Inglaterra.
Lista selección de Costa Rica vs Inglaterra. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)
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Selección de Costa RicaInglaterraOrlandoDoryan RodríguezÁlvaro Zamora
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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