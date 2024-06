Esteban Alvarado confesó que no todo ha sido dulce en su paso por Saprissa

Con esta foto Saprissa anunció la renovación del portero Esteban Alvarado. (Cortesía de Saprissa)

Esteban Alvarado confirmó que seguirá un año más en el Deportivo Saprissa y en medio de su renovación dejó ver que a pesar de los campeonatos, no todo ha sido miel sobre hojuelas.

El guardameta en una entrevista al departamento de comunicación morado y comentó lo rudo que ha sido estar en banca, detrás de Kevin Chamorro.

“Estaba en una situación donde prácticamente no tuve participación, pero igual llevo un año y medio acá, cuando tomé la decisión de venir a Saprissa, donde muchos no entendían, siempre tuve un propósito claro y sé que a veces las proyecciones de tiempo que uno hace no fueron acertadas, pero me he mantenido fuertemente, esta es mi casa, de acá salí.

“Solo el que entiende de fútbol, entiende la felicidad que tengo de estar en el equipo que vine a los 17 años, que compartí con jugadores leyenda que me ayudaron a formar carácter y el ADN morado, es un privilegio volver al equipo que me dio salida a Europa y de corazón quiero retirarme como campeón”, comentó.

Contó cómo esta renovación se convirtió en uno de los momentos más importantes de su vida.

“Es uno de los días más felices de mi vida, ha sido un camino largo, donde han sucedido momentos emocionales altos y bajos, pero desde un principio dije que el grupo me había aceptado muy bien, para mí eso se convierte en una familia.

“Sinceramente no me veía fuera de Saprissa, la rutina de trabajar con mis compañeros ya es algo que está en mi día a día, así que en mi cabeza no me visualizaba lejos del club y gracias a Dios se me da la oportunidad, la institución y afición me han respaldado, para mí eso es una responsabilidad muy grande”, sentenció.