Esto dijeron en el VAR sobre el penal a favor de Saprissa en el clásico ante Alajuelense

Para la Comisión de Arbitraje fue un acierto pitar el penal que terminó anotando Ariel Rodríguez. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La jugada que terminó en penal a favor de Saprissa, al minuto 79 en el clásico ante Alajuelense, quedó totalmente explicada tras la divulgación de los audios del VAR por parte de la Comisión de Arbitraje.

Intervención del VAR y revisión en cancha

Desde la sala VOR recomendaron al árbitro central Keylor Herrera que fuera al monitor para revisar un posible penal de Alexis Gamboa sobre Ariel Rodríguez.

Según la explicación técnica, el defensor rojinegro cometió una patada imprudente, acción que en cancha no fue advertida por el equipo arbitral, por lo que inicialmente se dejó seguir el juego.

La Comisión detalla en el audio:

“Con evidencia suficiente y objetiva, deciden invitar al árbitro a una revisión en el campo por potencial penal. El árbitro central, luego de la revisión, rectifica su decisión inicial y pita penal a favor de Saprissa”.

El diálogo clave entre Pineda y Herrera

En los audios también se escucha la intervención de Benjamín Pineda, quien desde el VAR guía la revisión:

“Vamos a revisar esta acción: Adelante, despacio... ahh sí, lo patea. Sí lo patea. Es una falta clara. El penal es claro, pero tengo un posible fuera de juego... no hay fuera de juego, te recomiendo una revisión en campo por posible penal”.