Torneo Nacional

Esto dijeron en el VAR sobre el penal a favor de Saprissa en el clásico ante Alajuelense

Penal a favor de Saprissa ante Alajuelense fue pitado por esta razón, según lo que explicó el VAR

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Clásico Saprissa vs Alajuelense.
Para la Comisión de Arbitraje fue un acierto pitar el penal que terminó anotando Ariel Rodríguez. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La jugada que terminó en penal a favor de Saprissa, al minuto 79 en el clásico ante Alajuelense, quedó totalmente explicada tras la divulgación de los audios del VAR por parte de la Comisión de Arbitraje.

Intervención del VAR y revisión en cancha

Desde la sala VOR recomendaron al árbitro central Keylor Herrera que fuera al monitor para revisar un posible penal de Alexis Gamboa sobre Ariel Rodríguez.

Según la explicación técnica, el defensor rojinegro cometió una patada imprudente, acción que en cancha no fue advertida por el equipo arbitral, por lo que inicialmente se dejó seguir el juego.

La Comisión detalla en el audio:

“Con evidencia suficiente y objetiva, deciden invitar al árbitro a una revisión en el campo por potencial penal. El árbitro central, luego de la revisión, rectifica su decisión inicial y pita penal a favor de Saprissa”.

El diálogo clave entre Pineda y Herrera

En los audios también se escucha la intervención de Benjamín Pineda, quien desde el VAR guía la revisión:

“Vamos a revisar esta acción: Adelante, despacio... ahh sí, lo patea. Sí lo patea. Es una falta clara. El penal es claro, pero tengo un posible fuera de juego... no hay fuera de juego, te recomiendo una revisión en campo por posible penal”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseSaprissaVARKeylor Herrera
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.