Esto dijo la Comisión de Arbitraje sobre el polémico primer gol de Cartaginés ante Saprissa

Marianella Araya acertó al dar el gol de Cartaginés ante Saprissa según la Comisión de arbitraje (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Comisión de Arbitraje se refirió este martes a la jugada más polémica en el partido entre Cartaginés y Saprissa, de este domingo, en la que en el primer gol brumoso quedó la duda si el balón había salido o no del campo antes del centro del lateral Diego González.

FUTV publicó el video de la acción con el análisis de la jugada por parte de la Fedefútbol, y la conversación que hubo para determinar que la pecosa no había abandonado el terreno de juego.

González tiró un centro desde la banda izquierda que, en algunos ángulos, parece que la pelota está afuera y en otros no, por lo que aseguran que no había evidencia contundente para anular el tanto que luego marcó Cristopher Núñez.

“No tenemos una evidencia clara de que el balón haya salido, así voy a confirmar el gol del número diez. Confirmo el gol del número diez, no hay evidencia clara”, indicó el árbitro del VAR Anthony Bravo, a su compañera Marianela Araya, árbitro central del encuentro.

La jugada generó mucha polémica y diferencias de criterios; para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, había que suspender la jugada porque la pecosa salió y para Pedro Navarro, analista de Teletica, fue correcto darlo, porque no había evidencia clara.