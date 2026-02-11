Esto es lo que sabe de la llegada de Fox Sports y la manera cómo se daría

En el ambiente del fútbol de Costa Rica la llegada de Fox Sports es un rumor que suena muy fuerte con una apuesta con la que pretende venir a cambiar las reglas del juego y ser una competencia fuerte para FUTV.

Tigo Sports podría transformarse en Fox Sports para dar la competencia a Teletica y FUTV. (Tigo y Teletica/Tigo y Teletica)

Fox Sports asumirá operaciones de Tigo Sports en Costa Rica

¿Qué es lo que sabe y cómo está el asunto? Fuentes cercanas a La Teja nos contaron por dónde van las cosas, pues la llegada de la cadena internacional es un hecho luego que estos asumieran las operaciones de Tigo Sports en el país.

En unos meses, sin tener aún claro cuándo es que se daría el cambio, Fox sustituiría a Tigo, plataforma de la cual se serviría para poder establecerse en Costa Rica.

Tigo transmitirá el Mundial de Norteamérica 2026 en Costa Rica, luego de que la casa matriz internacional compró la copa del mundo para toda Centroamérica, por lo que cualquier cambio se daría hasta después de julio del 2026.

La pelea que se viene con FUTV y Teletica

Según nos detallan, lo que se avecina es una fuerte pelea con FUTV y Teletica, pues en Fox tienen muy clara una premisa, para poder competir necesitan equipos de buena audiencia, de los grandes, porque de lo contrario no les alcanzará para luchar.

Actualmente Tigo Sports cuenta con los derechos de transmisión de Sporting, Puntarenas FC y San Carlos, mientras que los siete restantes son de FUTV, una proporción con lo que no dan las cuentas para pelear.

Herediano, el primer gran objetivo

Contar con Herediano sería uno de los objetivos de FOX Sports. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ir por uno de los grandes es uno de los objetivos, Herediano sería ese primer objetivo, club que en una ocasión ya estuvo con Tigo, pero las cosas no salieron para ninguna de las dos partes y se marcharon de vuelta a FUTV.

Al ser Fox capital norteamericano, es otra gente diferente con la que se negoció en su momento, por lo que apuntan a ello.

Alajuelense tiene contrato hasta el 2030

Alajuelense es un panorama mucho más complicado, dado que los manudos tienen contrato con FUTV hasta el 2030 y si quisieran salir tendrían que pagar una compensación por la ruptura de contrato muy elevada.

En medio de los planes que tienen los erizos por construir un nuevo estadio, asumir el riesgo económico que sería salirse de su canal oficial, pese a que otra televisora podría compensarlos con el tema, es un riesgo que ahora no suena mucho para tomar.

Alajuelense tiene contrato con FUTV hasta el 2030. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Saprissa no es opción para Fox

Con Saprissa por su parte, no hay oportunidad alguna, dado que el equipo pertenece a quien sería su prinicipal competencia y a quien vienen hacerle frente, como lo es Teletica.

Ir por otros como Cartaginés, Liberia y Pérez Zeledón, es una apuesta que también podrían tantear.

Sporting es un hecho que estará en Fox Sports, cuyos dueños (los Maroto), según nos indican fuentes, tienen cercanía importante con quienes traen la compañía al país.

Saprissa no está en el panorama de Fox Sports. (Jose Cordero/José Cordero)

El modelo que Fox podría replicar en Costa Rica

En países como Honduras, Fox Sports tiene presencia, con personal y periodistas locales, enfocados en programas también para esa liga, lo que se haría acá también.

La apuesta de Fox es incluso más grande y tienen interés de llegar a ponerle la mano en algún momento a la Selección de Costa Rica, derechos que hoy están en propiedad de Teletica y Repretel.

Empresas como Tigo en el pasado han estado interesados en llegarle a los derechos de la Sele, han incluso comprado partidos amistosos o torneos en los que Costa Rica está involucrado, pero los derechos de las eliminatorias y los principales torneos están blindados de momento.