Esto hará el alcalde para intentar evitar que el Municipal Liberia se vaya del cantón

El Municipal Liberia anunció el viernes que buscará una nueva casa. Foto: Prensa Liberia.

José Calvo, alcalde del cantón de Liberia, hará todo lo posible para que el Municipal Liberia no se vaya del estadio Edgardo Baltodano y en una conversación con La Teja explicó las alternativas que usará para intentar esto.

Calvo expresó que está molesto con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, principalmente con la presidenta Elke Castillo y su vicepresidente, Hugo Ruiz. Incluso, se apoyó en un argumento que dio Minor Díaz, técnico liberiano, el viernes anterior en conferencia de prensa, para dar a entender que el club es del pueblo.

“No entiendo el comportamiento de la presidenta y el vicepresidente del Comité de Deportes, me parece que no han entendido que ellos se deben al cantón de Liberia. Cuando uno no es liberiano, es un amor que cuesta entender. Doña Elke es de Nicoya y don Hugo de Tilarán, eso les cuesta comprenderlo. Yo nací en Puntarenas, pero amo el cantón de Liberia, a ellos eso es lo que les está faltando y eso no les está permitiendo tener la apertura para conversar”, detalló.

Es por eso que desde el viernes empezó las conversaciones con el Concejo Municipal para ver las opciones que tienen para evitar que el club se vaya, incluso podrían usar una alternativa que aplicó la Municipalidad de Grecia en Alajuela en mayo de este año, como última medida para cambiar el desenlace de esta situación.

LEA MÁS: Liberia tomó una dura decisión que dará de qué hablar en todo Guanacaste

“El Concejo Municipal está en conversaciones para buscar argumentos y tomar decisiones el próximo martes 13 de agosto, mi posición como alcalde es que se vaya todo el Comité de Deportes, ojalá de forma voluntaria, que pongan su renuncia, porque además el pueblo de Liberia les pide eso y no podemos obviar la postura del pueblo.

“Además, buscaré el fundamento legal para usarlo en caso de que ellos no quieran irse, para así iniciar un procedimiento legal para destituirlos. En caso de que el proceso tarde un poco, le solicitaré al Concejo Municipal para que se tome un acuerdo para que la administración de las instalaciones deportivas sean tomadas por la administración municipal, hasta que se resuelva el fondo del asunto, como sucedió en Grecia, que el Concejo Municipal destituyó hace meses a su Comité de Deportes”, enfatizó.

El Municipal Liberia reveló que cambiarán de sede en unas semanas ante la negativa del Comité de Deportes de llegar a un acuerdo por el alquiler del estadio. El comité pretende que los Coyotes paguen hasta 1.2 millones de colones por el uso del estadio por juego, pero ese monto está vetado por el Concejo Municipal por no estar respaldado por un informe técnico.