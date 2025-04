Esto le dijo Guimaraes al Machillo cuando supo que sería su remplazo en Alajuelense

Óscar Ramírez explicó que con Alexandre Guimaraes todo está sano por su llegada a Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Óscar Ramírez y Alexandre Guimaraes son más que excompañeros y colegas en el fútbol, son amigos de la vida que se conocen desde hace muchos años, por lo que cuando al Machillo se le dio la opción de volver al banquillo de Alajuelense lo primero que hizo fue hablar con Guima.

El nuevo DT no quería malos entendidos ni que su amigo pensara mal sobre el hecho que lo iba a sustituir en el puesto, por lo que consideró tan importante tener primero esa conversación antes que nada.

Como dos personas de fútbol se entendieron bien, se dieron la mano como amigos y Alexandre hasta le hizo un pedido muy especial a Óscar, según confesó el Machillo ante la consulta que le realizó La Teja.

“Con Guima somos compañeros de toda la vida, estuvimos juntos en un mundial (Italia 90), él mismo me decía, ‘somos personas de fútbol’ y me puso como encomienda que le cuide al hijo, ese es un valor muy alto que tenemos (Celso Borges), gracias a Dios, está con nosotros en la institución”, explicó.

Óscar Ramírez dijo que habló con Alexandre Guimaraes y Celso Borges sobre su llegada a Alajuelense. (Instagram Celso Borges/Fotografía)

Machillo reveló que cuando volvió a la Liga, en agosto del 2024, le dejó claro a Guima que no lo hacía pensando en su puesto.

“Una de las primeras cosas que hablé con don Joseph (Joseph) fue eso, en algún momento hablamos Guima y yo personalmente y le manifesté la situación de porqué estar en estos momentos en el CAR y que no pensaba en otra cosa. En el momento que me trajeron no había cambiado de parecer.

“Lo primero que le dije (a Joseph) fue que hablara con él bien, que no quería que él pensara que yo iba con la intención de en un momento asumir esto o bajarlo a él. Para nada. Simplemente vuelvo al tema que en este momento veo la urgencia y si yo soy la persona que puedo aportar un poquito más para ayudar en esta situación, en eso se basa la decisión”, detalló.

Ramírez contó que también habló con Celso para evitar enredos y que no fue nunca por el puesto de su tata.

“Todo bien con Guima y con el mismo Celso, fue con el primero que hablé ahora cuando llegué ahora al camerino. Le expliqué el asunto. No hay ningún problema que se pueda pensar o inventar”, finalizó.