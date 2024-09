Esto respondió Luis Marín sobre la polémica de Bryan Oviedo con San Carlos

Luis Marín se concentrará que San Carlos sea protagonista en la Apertura 2024. (Albert Marín)

Luis Marín, técnico de San Carlos, también se refirió a la polémica que rodea al defensor Bryan Oviedo y su decisión de rechazar, a última hora, la oferta de los Toros del Norte para, posiblemente, unirse a Liga Deportiva Alajuelense.

Marín habló del tema en la conferencia de prensa tras la victoria por 2-1 contra Puntarenas FC.

“Primero, Bryan Oviedo es un excelente jugador, cualquiera lo querría en su equipo. Nosotros realmente no lo pedimos, pero se presentó una posibilidad, y, lógicamente, al tratarse de un futbolista magnífico como Bryan, no le íbamos a cerrar la puerta, ya que habría fortalecido la plantilla y nos habría ayudado mucho.

“Lo que sucedió después (su probable aceptación de la oferta de Alajuelense) es una decisión del jugador, y no es un tema que me corresponde a mí, pero quiero recalcar que estoy muy contento con la plantilla que tengo. Por ejemplo, Yurguin Román y Jean Carlo Sánchez me tienen muy satisfecho. Con los jugadores que tenemos podemos enfrentar el campeonato”, expresó Marín.

Los sancarleños ahora se enfocarán en su próximo rival de la temporada, el Deportivo Saprissa.