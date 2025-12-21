Estos fueron los momentos que marcaron el camino de Alajuelense hacia la ansiada copa 31

El grito de ¡Liga campeón! finalmente se escuchó a lo largo y ancho de Costa Rica luego de que este sábado los manudos alzaron la copa 31 al derrotar al Saprissa en la final del Apertura 2025.

Para llegar al campeonato los manudos pasaron un camino que no siempre fue lindo, desde un inicio con dudas hasta una segunda ronda en la que demostró por qué fue el mejor de todos.

Junto a Pablo Izaguirre, un ídolo erizo, analizamos esos momentos que marcaron la temporada del León, la cual acabó festejando un título muy anhelado.

Óscar Ramírez llevó a Alajuelense al título tras un gran semestre de su parte. (JOHN DURAN/John Durán)

Un arranque cuesta arriba que marcó el proceso

El arranque fue la parte más complicada del torneo, en los primeros seis partidos, el equipo ganó tres, perdió dos y empató uno. Óscar Ramírez advirtió que el arranque no sería fácil, pero que esperaba el equipo se entonara con el ritmo de la competencia, lo que sucedió tal cual.

“El inicio no fue bueno, es cierto, a pesar que Óscar tenía ocho meses de trabajar en el CAR, cuando llega y asume la Liga Deportiva Alajuelense, dijo que le faltaban jugadores con esa malicia, eso le llevó un tiempo, un proceso, conocer bien al plantel y que el plantel adaptara su forma de trabajar”.

“Consigue cosas importantes, recupera a jugadores como Ronald Matarrita, a Joel Campbell, él vio cosas por mejorar, fue de menos a más con la Liga hasta que tuvo el tiempo necesario para encontrar el equipo que quería”, comentó Izaguirre.

Rompió con una pesada racha en Tibás

Con un gol de Anthony Hernández, Alajuelense rompió una racha de cuatro años sin ganar en Tibás. (JOHN DURAN/John Durán)

Otra racha que los manudos rompieron este semestre fue la de no ganar clásicos en Tibás, el 31 de agosto triunfó 1-0 en la Cueva, con la que cortó cuatro años sin ganar en ese escenario.

“Ya después que tuvo un tiempo de trabajo va y gana en Tibás como hace mucho que no se hacía y eso siempre te da algo extra, ir a ganar de visita ante el Saprissa siempre te da un plus, eso hizo que el equipo ganara confianza, se fuera encontrando y creciendo cada vez más”, opinó.

La Copa Centroamericana consolidó una identidad

El León finalmente pudo redondear el campeonato de la Copa Centroamericana con el nacional, pero en esta ocasión la manera como se consiguió el tricampeonato regional fue diferente, con una identidad muy propia de los equipos de Ramírez y el convencimiento de una idea.

“Este torneo tuvo una particularidad, porque los mejores resultados de la Liga los saca de visita y sale campeón de visita, eso también te da algo diferente, es de locales en los que dejó puntos. Eso te da más confianza y en el crecimiento que venía el equipo lo puso en su parte más importante, no era fácil salir a hacer campeón de visita y lo logró”, comentó.

Liga Deportiva Alajuelense se coronó tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La lesión que probó la fortaleza del grupo

Un quiebre en el camino se da luego de la lesión de Washington Ortega, que lo tuvo un mes fuera de competencia, lo que probó la resistencia del equipo ante ese tipo de golpes y que además sirvió para que apareciera una figura que dio una gran sorpresa como Bayron Mora.

“Ese fue un tema importante, porque nadie va a esconder que era su gran figura y que hoy es el mejor portero que tiene Costa Rica, por lo que ha hecho y el equipo toma una gran apuesta con Bayron y se demostró que estaba a la altura del reto. Su preparación ha sido muy buena en general, con la confianza que le dio el grupo, demostró tener confianza, personalidad y carácter”.

La lesión de Washington Ortega generó mucha preocupación en su momento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Líder indiscutido del semestre

La Liga fue el mejor equipo de todo el semestre, no solo en los últimos partidos, y lo demostró amarrando el primer lugar con partidos de anticipación tras triunfar en el estadio Fello Meza el 30 de noviembre.

“Veamos que la Liga termina primero sacándole seis puntos de ventaja a Saprissa que fue segundo y doce a Cartaginés que fue tercero, marcó mucha diferencia, lo que le permitió llegar al último partido con San Carlos y cambiar a todo el equipo, eso fue muy bueno, no llegó con la presión de no tener que mantener el primer puesto”.

Semifinal resuelta con jerarquía y aura de campeón

Alajuelense liquidó con autoridad las semifinales ante Liberia. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La semifinal ante Liberia la sacó tras salir adelante de un primer partido muy complicado, que lo pudo perder y lo rescató al final, y luego en Alajuela lo liquidó con potencia y jerarquía.

“Liberia le hizo un partido perfecto a la Liga en la ida y aún así no pudo ganar, se desgasta y presionó mucho a la Liga, lo tuvo para meterle uno o dos goles más y no lo hace y este en una jugada te lo empata.

“¿Eso qué quiere decir? Yo te aseguro que la Liga hace dos o tres años, ese partido en Liberia lo pierde mínimo 3-0. Esas cosas a veces van marcando el rumbo de un equipo que se perfila para ser campeón, esa aura, esas cosas que solamente tienen los equipos que se perfilan para el título y que la Liga lo tuvo en Liberia, aura de campeón”, finalizó.