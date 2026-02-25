Estos son los motivos por los que anularon el gol de Marcel Hernández ante San Carlos

San Carlos derrotó 1-0 a Herediano este domingo. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

Una de las decisiones más polémicas de la jornada ocho fue el gol que le anularon a Marcel Hernández en el partido entre Herediano y San Carlos en el estadio Carlos Ugalde.

Polémica en el Carlos Ugalde

El encuentro se disputó en el Carlos Ugalde, casa de la Asociación Deportiva San Carlos, donde a los 43 minutos el isleño había marcado un tanto que encendió la celebración florense, pero que finalmente no contó.

La acción fue invalidada por un fuera de juego, según determinaron los réferis, decisión que la Comisión de Arbitraje explicó este martes tras revelar los audios del VAR.

La explicación del VAR

Esta fue la explicación que se dio tras el análisis arbitral:

“En el inicio de la acción, el delantero número 16 se encuentra en fuera de juego, participando en el juego activo; posterior a ello, manda un centro con destino a un compañero número nueve para que convierta el gol”.

En primera instancia, los árbitros de campo dieron por válido el tanto, al considerar que no existía infracción. Sin embargo, desde la sala VOR iniciaron la revisión.

“Los árbitros de campo coinciden en gol porque consideran que no hay ningún tipo de infracción; a partir de ese momento, el VAR inicia una revisión, encontrando evidencia de que en el inicio de la acción el jugador número 16 se encuentra en posición de fuera de juego y que deben anular el gol y reanudar el partido con un tiro libre indirecto”.

En los audios se escucha cómo la acción se resuelve con rapidez, en menos de dos minutos, y lo que le indicaron al árbitro Pablo Camacho.

“Yo tengo fuera de juego en el primer pase al número 16 que está por el lado izquierdo”, señalaron desde el VAR.