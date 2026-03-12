Exárbitro envió carta a Enrique Osses para pedirle que corrija una gran injusticia y esto pasó

Ricardo Márquez fue expulsado en el encuentro entre Cartaginés y Puntarenas FC. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

Wálter Quesada, exárbitro de la primera división, redactó una carta dirigida a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje para pedirle que corrija lo que considera una injustica contra el jugador del Cartaginés, Ricardo Márquez

En la nota, el réferi afirma que dado que la Comisión de Arbitraje reconoció públicamente que la expulsión del jugador blanquiazul ante Puntarenas FC no debió darse, este no debería ser sancionado

“Ante esta situación y con el mayor respeto hacia las instancias correspondientes, solicito formalmente que se valore la posibilidad de realizar una ampliación o corrección del informe arbitral antes de que el Comité Disciplinario analice el caso en su sesión ordinaria, con el fin de evitar que el jugador sea doblemente perjudicado por una decisión que ya ha sido reconocida como incorrecta.

“Quienes formamos parte del entorno del fútbol costarricense entendemos la importancia de la imparcialidad, la transparencia y la correcta aplicación del reglamento, valores fundamentales para fortalecer la credibilidad del arbitraje y del fútbol nacional”, indicó.

Wálter Quesada afirma que Ricardo Márquez no debió ser sancionado. (Rafael Pacheco Granados)

La solicitud se presentó este jueves por la mañana, sin embargo, no fue acogida por el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, quienes un rato después comunicaron la sanción contra el blanquiazul.

“Sancionar al jugador Ricardo Luis Márquez González con un partido de suspensión y una multa de ₡150,000.00 de conformidad con el artículo 36 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que utiliza recursos prohibidos de cualquier forma para evitar un gol", indicó el Tribunal en su reporte de sanciones.

En el informe del árbitro Pablo Camacho, se tiene como responsable a Márquez y estos documentos no se pueden cambiar, por lo que el Tribunal se basa en estos para hacer los castigos, pese a las declaraciones públicas que se hayan hecho por otra vía.

De esta manera el atacante se perderá el juego del domingo ante el Saprissa.