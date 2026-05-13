Excampeón con Alajuelense y Herediano se convirtió en el mentor de muchos muchachos en Costa Rica

Anderson Andrade es el agenre de futbolistas como José Mora, del Cartaginés. (Cortesía José Mora/Cortesía José Mora)

Muchos recuerdan al brasileño Anderson Andrade como un delantero muy inquieto que la pegó en diversos clubes en Costa Rica como Alajuelense, Herediano y Brujas, con los que incluso alzó títulos de campeón, un currículo con el que pocos pueden presumir.

La vida del sudamericano en Tiquicia lo hizo echar raíces acá: se casó con una costarricense, Dixie Segura, tuvo dos hijas y, al dejar el fútbol, decidió cruzar a una acera que pocos exjugadores intentan, la de representante de futbolistas.

En conversación con La Teja, Anderson explicó que desde hace varios años, cuando entró en este negocio, nunca se ha visto como un agente más, sino como un mentor integral para los futbolistas que representa.

“Yo me encargo mucho de trabajar la parte mental, me he preparado mucho en ese aspecto, porque es un tema superimportante, cuidar a los futbolistas desde un ángulo que mucha gente no ve.

“Un 90% del futbolista es la parte mental; en el fútbol eso es vital, por eso yo trato de cuidar mucho esa parte para que puedan rendir y dar lo que pueden dar”, contó.

Gabriel Sibaja y su hermano Emmanuel, son otros dirigidos por Anderson Andrade. (Cortesía Anderson Andrade/Cortesía Anderson Andrade.)

“No soy solo representante, soy mentor”

Para el brasileño, más allá de conseguir contratos o mover jugadores, el futbolista necesita una figura que lo oriente a tomar buenas decisiones, que lo impulse a estudiar y que incluso acompañe a su entorno familiar.

“Yo siempre digo que la gente lo ve a uno como un representante, pero yo soy un mentor de los chicos. Mi infancia fue muy difícil, me costó mucho salir a jugar al extranjero y, como Dios me dio esa oportunidad, entonces digo que mi trabajo también es para eso.

“Es una misión que tengo, darles ese sueño a personas que todavía lo tienen y aún no lo han conseguido”, explicó.

Los jugadores que maneja en Costa Rica

En el fútbol nacional tiene la representación de diversos futbolistas como Gabriel Sibaja y Emmanuel Sibaja en Herediano; José Mora y José Luis Quirós en Cartaginés, Raúl Vidal en San Carlos y, en Liga de Ascenso, al brasileño Danilo Pimpinati, goleador del torneo con 22 tantos.

También fue clave en la llegada a Costa Rica de Kennedy Rocha, con quien asegura haber tenido una relación que fue mucho más allá de lo profesional.

“Con Kennedy fui más que un agente, fui un apoyo total, incluso llegó a vivir en mi casa”, deja entrever su filosofía de acompañamiento.

Red internacional para mover talento costarricense

Anderson forma parte de una agencia de representación con alcance global que trabaja con perfiles de distintos niveles alrededor del mundo.

“Tenemos contactos en Sudamérica, Europa y Asia con la empresa con la que trabajo, que es BMSoccer, que es la misma que representa a Armando ‘Hormiga’ González, delantero de Chivas. Es una empresa con bastante apertura en Europa.

“Es una gran empresa que está detrás de nosotros, que trabaja con Vinicius Junior y Kevin De Bruyne, y nos da un gran respaldo para mover jugadores y trabajar”, destacó.

Quiere marcar diferencia en Costa Rica

En Costa Rica, Anderson ya se abrió espacio con fuerza y asegura que quiere diferenciarse con un modelo donde la ética, la honradez y la lealtad con los clubes sean pilares fundamentales.

Su apuesta no es venderse únicamente como negociador, sino como un acompañante de carrera para futbolistas que buscan crecer dentro y fuera de la cancha.