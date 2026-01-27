Exjugador de Alajuelense confesó similitud entre Amarini Villatoro y Óscar “Machillo” Ramírez

Tras cuatro fechas del Clausura 2026, el Cartaginés de Amarini Villatoro está como líder del torneo, tiene diez puntos, solo un gol en contra y se ha visto realmente sólido, por lo que el trabajo del técnico chapín ha dado de qué hablar.

Johnny Cubero analiza al DT chapín que hoy lidera el torneo

Para conocer un poco más quién es este entrenador de 44 años, hablamos con Johnny Cubero, exjugador costarricense de Alajuelense, San Carlos y quien tras su retiro, trabajó como gerente deportivo del Xelajú de Guatemala, club en el que conoció al DT.

Amarini Villatoro dio una buena primera impresión en el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El exdelantero fue muy claro y contundente: de los 15 años en los que estuvo en el fútbol chapín, es el mejor técnico que conoció.

“Es el mejor técnico que he visto en Guatemala.

“Yo creo que el profe Amarini es el mejor técnico que yo en lo personal, tras muchos años en Guatemala, he visto. Inclusive en este momento es el mejor técnico nacional (chapín), el de más títulos”.

Orden táctico, lectura de rivales y trabajo colectivo

“Es un técnico que llegó a Xela y cambió totalmente la fisonomía de juego, la manera de trabajar. Obviamente le gusta mucho el orden táctico y sobre todo que cada uno de los jugadores esté metido al 100% en el partido.

“Yo creo que él tiene algo muy claro, él visualiza los partidos conforme tenga al rival enfrente y generalmente plantea un énfasis respecto al rival que va a tener y eso siempre le ha dado muy buenos resultados”, explicó.

Cartaginés acertó con su contratación, según Cubero

-¿Su experiencia con Amarini entonces fue muy buena? ¿Le parece que Cartaginés tuvo un acierto al traerlo?

“Sí, totalmente, yo creo que tuvo un gran acierto en traerlo. Como yo le digo a usted, el profe Amarini primero cambia la manera de jugar de los equipos, siempre ha estado peleando títulos y finales, eso habla de la manera en que él trabaja.

“Otra cosa es que siempre ha tenido un grupo de trabajo muy bueno, tiene un muy buen equipo y se ve para que Cartaginés esté haciendo las cosas muy bien. En algún momento, como es el fútbol, puede ser que tenga algún debate o cuestionamiento, son normales, pero es algo que él sabe sobrellevar”.

Johnny Cubero cree que Cartaginés la pegó al llevar a Amarini Villatoro. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

-¿Apenas en cuatro partidos usted ya le ve algunos rasgos de lo que le gusta al profe a Cartaginés?

“Es un técnico que lucha por tener siempre el cero atrás, eso es vital para él, porque siempre dice que con el cero atrás tenés más posibilidad de ganar el partido si vas y haces uno o dos goles.

“Si usted sostiene una buena defensa, que esté bien metida, eso es vital para que los equipos ganen y si usted se pone a ver, eso es lo que ha hecho”.

-Ahí está haciendo una descripción un poco de lo que se ha visto en partidos pasados como ante Alajuelense.

“A ver, no es algo que sea siempre ni vaya a pasar siempre, en realidad lo más importante es que usted ve un Cartago contra Saprissa que propone, que tiene fútbol, que tiene mucho ataque, lo hizo contra Alajuelense también, pero para él es vital mantener siempre un marco en cero y que el equipo siempre gane”.

El Machillo de Guatemala

-En Guatemala muchos afirman que Amarini y su estilo se parece mucho al de Óscar Ramírez, que es el Machillo de los chapines. ¿Considera que eso es así?

“Sí, totalmente, yo pienso lo mismo. Cuando jugó Alajuelense la final de la Copa Centroamericana con Xela, lo mismo pensé.

“Los conozco a los dos, sé la manera de plantear partidos de los dos, y en definitiva, son muy parecidos.

“Son entrenadores muy tranquilos, que manejan muy bien la presión y que a la hora de manejar un partido, lo tratan de sobrellevar al 100%”.

Johhn Cubero ve similitudes entre Amarini Villatoro y Machillo Ramírez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Optimismo total con el proceso en Cartaginés

-Lo noto muy optimisma de lo que puede hacer Amarini en Cartaginés y que está para conseguir grandes cosas acá.

“Sí, la verdad que sí, además de la parte que es un muy buen amigo, para mí, siempre lo dije en Guatemala cuando fui director deportivo. Es el mejor técnico guatemalteco que yo he visto en los 15 años que estuve por allá, como jugador y luego como director deportivo”.

-Muchos no creían en el Cartaginés al inicio de este torneo, pensaban que se había debilitado y hoy el equipo ha sorprendido a muchos.

“El profe tiene algo muy particular que es un muy buen manejo de camerino, sabe gestionar muy bien al jugador y eso en definitiva ayuda a que el equipo camine bien”.