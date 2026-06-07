Exjugador de Alajuelense y Saprissa finalmente llevó a Rosario Naranjo a segunda división

Rosario Naranjo se coronó campeón de la Liga de Ascenson este domingo. (Facebook Rosario Naranjo/Facebook Rosario Naranjo)

La tercera fue la vencida para la Asociación Deportiva Rosario Naranjo tras coronarse este domingo como campeón de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) y conseguir el ansiado ascenso a la segunda división.

El club de occidente derrotó 3-1 al Municipal Coto Brus (mismo marcador para la serie final) con lo que alzó el título en su casa, el estadio Rafael Bolaños, en Alajuela.

De la mano del técnico Jonathan Bolaños —exjugador de Alajuelense y Saprissa, y hermano de Christian Bolaños— y su asistente técnico, Pablo Alejandro Izaguirre, todo un pueblo finalmente cumplió su gran sueño.

Los tantos de Keyrom Arauz a los 33 minutos, de Luis Alfredo “Chícharo” Rodríguez de penal a los 65 y de Rubén Silva a los 91 fueron los que marcaron la diferencia para que finalmente se diera el ascenso, tras caer en las últimas dos finales de Linafa.

La afición naranjeña celebró en grande el ascenso. (Facebook Rosario Naranjo/Facebook Rosario Naranjo)

Los alajuelenses perdieron con el Deportivo Upala la serie por el ascenso en el 2024 y, un año después, fueron los Pitbulls de Santa Bárbara los que los madrugaron.

En esta ocasión no hubo dudas luego de que los rosarinos ganaron el torneo Apertura y Clausura de la vigente temporada para demostrar que esa liga ya les quedaba chica, pues no perdieron un solo partido en todo el año.