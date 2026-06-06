Exjugador de Cartaginés sorprende al ser presentado oficialmente por un club de Guatemala

Los movimientos en el fútbol nacional siguen sin cesar; ahora se anunció que una joven promesa del Cartaginés salió a préstamo para irse a jugar a Guatemala.

Daniel Jaén saldrá a préstamo de Cartaginés para jugar en Guatemala. (Facebook Sayaxché FC/Facebook Sayaxché FC)

El club Sayaxché FC, que acaba de ascender a la máxima división chapina, destacó que el arquero Daniel Jaen, de 20 años, será un refuerzo para su portería en la próxima campaña.

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“Juventud, seguridad y grandes reflejos para custodiar el arco del equipo del pueblo. ¡A defender los colores verde, blanco y rojo con el corazón!“, destacó el club en sus redes sociales sobre el canterano blanquiazul.

El muchacho destacó en las ligas menores de los centenarios, al ser premiado como el mejor portero de la categoría U-19 el año pasado.

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Posteriormente estuvo jugando en Cofutpa Palmares en la Liga de Ascenso el semestre pasado hasta que se le presentó la oportunidad de ser legionario por primera vez.