Exjugador del Herediano sería el nuevo fichaje de Saprissa pero a muchos morados no les hizo gracia

Marcos Escoe debutó en primera con el Herediano en el 2022 (Rafael Pacheco Granados)

El Saprissa estaría tras los servicios del jugador Marcos Escoe, quien en la primera división debutó con el Club Sport Herediano, pero el rumor de su llegada provocó grandes críticas entre los seguidores morados.

Periodistas como José Alberto Montenegro y Kevin Jiménez publicaron el interés del cuadro tibaseño por el jugador, de 21 años, que viene procedente de los Bulldogs de Santa Bárbara, equipo que acaba de ascender de Linafa a la Liga de Ascenso.

En el cuadro florense, el atacante jugó ocho partidos en el 2022, cinco por el torneo nacional, uno por la extinta Liga Concacaf y dos por el torneo de copa local.

Luego el muchacho se fue a jugar a universidades en los Estados Unidos y en abril volvió a Costa Rica y se vinculó a los Bulldogs.

Otro detalle curioso es que es hermano menor de Mynor Escoe, exjugador del Saprissa y diversos equipos en el fútbol nacional.

En redes sociales la idea no les hizo nada de gracia a los morados, quienes cuestionan el fichaje y no los convence en lo absoluto y así se lo recriminaron a Erick Lonis y Paulo Wanchope, encargados del área deportiva de Saprissa.

“Básicamente, perfil y biotipo que don Carlos Watson y Chope defienden a muerte a capa y espada. no hay nada de que sorprenderse” “Lonis recogiendo lo que Jafet bota”.

Otros aficionados se cuestionan por qué en su lugar no buscan jugadores de la cantera que podrían llenar ese espacio.

Saprissa está en búsqueda de un delantero luego de la lesión del panameño Newton Williams, quien se perderá todo el torneo.