Torneo Nacional

Exmundialista sorprende al llegar al estadio Saprissa a ver al que podría ser su próximo equipo

Exmundialista sorprende al llegar a la final en Tibás mientras lo vinculan con uno de los equipos involucrados

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Por Sergio Alvarado
Media Day de UNAFUT
Waylon Francis llegó al estadio Saprissa a ver la final entre los morados y Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La final del Clausura 2026 tiene sorpresas desde antes del arranque al ver a un invitado inesperado que llegó al Estadio Saprissa, el lateral Waylon Francis.

Según reportaron en Radio Columbia, el jugador está en la Cueva, lo cual se da el mismo día que el Municipal Liberia anunció que no continuará en su plantel.

La visita, además, coincide con la información de que el exjugador de Brasil 2014 volvería a jugar con el Herediano para el próximo semestre, un acercamiento que alimenta los rumores.

En el Team no confirmarán llegadas hasta terminado el campeonato, sin embargo se sabe que otras figuras como Aarón Suárez y el paraguayo Fernando Lesme entre otros, llegarán al plantel.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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