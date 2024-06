Expresidente de Alajuelense volvería a directiva por una preocupación muy grande que lo agobia

Raúl Pinto ganó cinco campeonatos en su etapa como presidente de Alajuelense. Foto: Archivo

Los fracasos en lo deportivo, los leñazos al final de cada torneo, ver que Alajuelense lleva solo un título en diez años son algunos de los motivos por los que Raúl Pinto se plantea volver a la directiva eriza.

El expresidente rojinegro entre el 2010 y el 2016 estaría considerando regresar al club, pero ahora como vicepresidente, deseo que dio a conocer en el programa Opinión, del periodista Roberto Picado.

Los manudos tendrán una asamblea de socios para elegir puestos en su directiva el otro fin de semana, y allí es donde el empresario pondría su nombre para regresar junto con otros exdirectivos. La presidencia que tiene Joseph Joseph no está en juego.

“En esta asamblea creo que va a entrar un grupo diferente, yo estoy pensando en volver a la directiva. No es simplemente para llegar a la presidencia, es ir a apoyar desde abajo a una institución que uno está viendo no logra los triunfos y, humildemente, a mi me tocaron varios triunfos, es algo que sé que se puede lograr.

“Yo quisiera, en estos momentos, pensarlo a ver si puedo lograr ayudarlos como vicepresidente, pero más que todo como liguista, como persona que quiere a la institución”, comentó.

El vicepresidente rojinegro, actualmente, es Enrique Morúa, quien llegó al puesto en febrero del año pasado en la directiva traída por Joseph Joseph. Antes de eso había sido tesorero en el mandato de Fernando Ocampo.

Expresidentes preocupados por Alajuelense

Pinto no es el único dirigente preocupado por lo que sucede en el León; este viernes el grupo llamado Transparencia Rojinegra, que quiso pelearle la presidencia a Joseph impulsando el regreso de Jorge HIdalgo, y que al final no presentaron su candidatura, también se pronunciaron.

“Transparencia Rojinegra es un movimiento permanente desde hace ocho años, el cual ha sido impulsado por expresidentes y exdirigentes quienes, junto con muchos asociados, llevaron a la Liga por comprobados y añorados éxitos futbolísticos, generadores de la grandeza rojinegra; los cuales, lamentablemente, no se han repetido desde hace mucho tiempo.

“Por respeto y responsabilidad liguista, manifestamos que en la próxima Asamblea General presentaremos nuestros cuestionamientos, criterios y candidaturas a los cargos elegibles. No es posible quedarnos impasibles ante tan repetidas frustraciones vividas en los últimos años”, dicen en un comunicado público.

Los manudos elegirán seis puestos en su asamblea, pero no detallas a cuáles aspiran, salvo a la vicepresidencia que cantó Pinto.

“Hemos sido críticos, pero igualmente constructivos. Seguiremos siendo celosos de nuestra misión original, en indeclinable observancia del ser liguista y procurando una participación efectiva en la toma de decisiones y la vida de nuestra amada Liga Deportiva Alajuelense”, finalizaron.