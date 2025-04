Expresidente de Unafut analiza los posibles escenarios si se acepta la apelación de Guanacasteca

Guanacasteca podría recuperar los puntos que le quitaron ante Cartaginés si le pega la apelación según el análisis de Luis Peraza. (Cortesía Andrey Esquivel y Leonardo Hernández/Cortesía Andrey Esquivel y Leonardo Hernández)

Guanacasteca está a la espera de que la apelación que interpuso ante el Comité de Licencias y el Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol se resuelva a su favor y le sea devuelta la licencia para poder jugar en el torneo.

Ante esa posibilidad surgen algunas preguntas, sobre qué sucedería, situación por la que buscamos a Luis Peraza, expresidente de Unafut y experto en reglamentos, para determinar qué pasaría en dicho caso.

Para Peraza si el Tribunal acepta la apelación, tienen que devolverle los puntos a los pamperos e iniciar a reprogramarle los partidos, dado que los efectos de la resolución que le hizo perder esos juegos habría sido derogada.

“Hay que recordar que la resolución por la que se le quitaron los puntos no está en firme, ellos tenían un plazo de tres días para apelar y como apelaron, entonces la resolución no está en firme y sí el mismo Comité de Licencias o Apelaciones anula esa sentencia o esa resolución, se tienen que traer todo el campeonato atrás y hacer todos los partidos que le faltaban al campeonato, los que le faltan a Guanacasteca, allí no hay vuelta de hoja”, dijo.

Don Luis detalló que si se traen abajo la resolución, todos los efectos de esta quedarían anulados.

“La primera decisión del Comité de Licencias que le quita la licencia a Guanacasteca, valga la redundancia, no quedó en firme y entonces, al anular esa resolución, me devuelvo al momento en el que estaba el campeonato en ese momento”, indicó.

¿Se le pueden devolver a Guanacasteca los puntos que ya perdió de los partidos que ya pasaron? Para Peraza sería parte de las consecuencias.

“Si la resolución es anulada, se anulan todos sus efectos desde el momento en que se dio”, agregó.

Luis Peraza fue presidente de Unafut (@JulieBaA)

¿A quién le corresponde darle curso a la apelación de Guanacasteca?, este es otro tema que podría escalar a varios niveles.

“La revocatoria la tiene que hacer el Comité de Licencias, ellos van a decir: ‘nosotros nos mantenemos en la resolución’ y ahí va para el Tribunal de Alzada de la Fedefútbol, ellos lo que van a revisar es que la aplicación del reglamento haya sido conforme a esta el reglamento de licencias y listo. No es que Guanacasteca hará un envío de nuevos documentos, sino presentar el expediente que está en poder del Comité de Licencias”, explicó el experto.

Programar los partidos contra Saprissa y Herediano también sería otro de los efectos y, además, tendrían que ver cuándo reprogramen los otros choques, aunque se debería analizar si atrasar todo un campeonato por este caso y que sería factible, otro tema que para Peraza consideraría.

“Todo eso pesa a la hora de revisar la apelación, ¿Qué es más beneficioso? Ver los intereses de un club o ver los intereses de once", añadió.