Extécnico de la Selección de Costa Rica es tajante: “Sino cambiamos vamos hacia el mismo fracaso”

La Fedefútbol analiza diversos candidatos para que asuma como técnico de la Selección mayor de Costa Rica, puesto que está vacante desde noviembre, mientras el tiempo apremia y aún no se toma una decisión.

Sobre los candidatos, suenan nombres nacionales y extranjeros; uno de ellos es Alexandre Guimaraes, perfil que estaría siendo considerado para volver tras más de 20 años fuera del banquillo tricolor.

Rodrigo Kenton fue claro sobre su posición para técnico de Costa Rica. (Jorge Castillo)

Rodrigo Kenton se inclina por un técnico nacional

Un extécnico de la Sele como Rodrigo Kenton, habló con La Teja y fue claro que tras ver todo lo sucedido en los últimos años, él se quedaría con una opción nacional.

El DT fue enfático en que los ticos están igual de preparados y actualizados que otros; además, aseguró que asumirían un compromiso fuerte, sin irse a las primeras de cambio ante otras ofertas que les salgan.

Crítica directa a los procesos recientes

“Acá en Costa Rica sobran técnicos para dirigir, los últimos procesos han sido dirigidos por extranjeros y cada vez vamos para atrás, si no cambiamos esto creo que definitivamente vamos a seguir en la misma línea que estamos.

“Lo que ha pasado sirve para desenmascarar y poner en realidad el tono de las cosas. Acá hay gente de sobra, pero al final los que toman las decisiones son otros; los que se equivocaron una, dos y tres veces. Es algo contra lo que no podemos hacer nada los 30 o 40 técnicos nacionales que somos”, opinó.

La Selección de Costa Rica se quedó sin técnico desde noviembre. (JOHN DURAN/John Durán)

La responsabilidad recae en el Comité Ejecutivo

La decisión del nuevo técnico en esta ocasión recae sobre Ronaldo González, como director de selecciones nacionales, y el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, presidido por Osael Maroto.

Tras el fracaso para ir al Mundial de Norteamérica 2026, hay presión para tomar una decisión que corrija el rumbo.

“Los nacionales conocemos el área y el fútbol internacional”

“Los ticos podemos dar lo nuestro siempre y cuando nos den la oportunidad. Yo estuve ahí, me quitaron y no fue mucha la diferencia; siguió igual o peor. No es tanta la diferencia con los extranjeros; nosotros, los nacionales, conocemos el área y tenemos experiencia internacional, aunque muchos ignoren eso.

“La experiencia de figuras como Hernán Medford, Alexandre Guimaraes, Luis Marín, Jeaustin Campos y Rodrigo Kenton es amplia; nosotros también conocemos el mundo del fútbol”, agregó.