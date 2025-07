Fedefútbol explica por qué sanción de aforo del estadio de Alajuelense se redujo ante Herediano

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol cambió la sanción de veto contra Alajuelense con base en un nuevo reglamento (Julieth Méndez)

La Federación Costarricense de Fútbol mediante su Tribunal Disciplinario confirmó este martes el cambio de sanción a Alajuelense de tener que purgar vetos a su estadio a realizarlo solamente con un aforo reducido en el Morera Soto tras una apelación eriza.

Los manudos deberán jugar sus cuatro primeros partidos como local con menos aficionados, pero llama la atención que en tres mejengas deberá hacerlo con un 50% menos de aforo y en uno con solo un 20% menos.

Ante Guadalupe, Cartaginés y Liberia jugará solo con la mitad del estadio disponible, mientras que ante Herediano apenas le quitaron una quinta parte.

¿Por qué ante el Team, el cual claramente es el partido más bravo y con más capacidad de hacer una buena taquilla, tiene una sanción diferente? Es una duda que generó suspicacias.

El Morera Soto fue sancionado tras la final de segunfa fase ante Saprissa por ingreso ilegal de pólvora (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Estas modificaciones obedecen a la solicitud de la LDA al Tribunal Disciplinario para la revisión del veto a su estadio, de acuerdo a la nueva normativa disciplinaria aprobada por los presidentes de la UNAFUT y el Comité Ejecutivo.

“La diferencia de aforo en el caso del partido ante CSH es por la sanción a la que responde según el orden de las sanciones anteriores que fueron modificadas”, explicó la Fedefútbol.

Reglamento explica el cambio

¿Qué quiere decir con eso la Fedefútbol? El reglamento disciplinario de la temporada 2025-2026 explica cuál es la clasificación de los castigos, mismo que fue aprobado y votado por los presidentes de los clubes y el Comité Ejecutivo.

La directiva de Alajuelense se pellizcó para que los juzgaran con los nuevos reglamentos. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Al revisar las sanciones recibidas por los manudos en el cierre del Apertura 2025, primero tuvo una de tres partidos tras la final de segunda fase ante Saprissa, dos por introducir pólvora no permitida al estadio por sexta vez en la temporada y uno por lanzar objetos no peligrosos a la cancha por segunda vez en la temporada.

El otro castigo es de dos partidos de veto al Morera Soto tras la gran final ante el Team por introducir pólvora por sétima vez en la temporada en el choque que se dio en el Estadio Nacional, donde jugó la Liga de local porque precisamente estaba cumpliendo el primer partido del otro castigo.

El artículo 55 del nuevo reglamento, referente al ingreso de objetos no permitidos dice que la primera vez se sancionará solo económicamente y un apercibimiento del 20% de aforo, la segunda una multa y el castigo de un 20% de aforo y luego de la tercera vez la reducción de aforo será del 50%.

De lo cinco juegos de sanción en total, un partido lo cumplió en la gran final del Apertura 2025 ante Herediano y el resto de mejengas debe purgarlas de acuerdo a la cronología y orden de los castigos, por lo que ante Guadalupe responde a la sanción por meter pólvora, por eso en ese choque tocó un 50% de aforo.

El partido contra Herediano corresponde al castigo por lanzar objetos no peligrosos por segunda vez en la temporada, por lo que según el reglamento tocaba solo un 20%. El calendario casualmente salvó a los manudos de que en el partido que seguramente tendrá su mejor taquilla tiene la pena menor.

Alajuelense se salvó de enfrentar otra vez al Herediano en el Estadio Nacional. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Luego contra Cartaginés y Liberia corresponde al castigo recibido en la gran final, por meter pólvora al estadio, a los cuáles les correspondía el 50% del castigo.

Un detalle muy interesante es que serán los clubes los que elijan qué graderías o sectores del estadio no usarán.

“Cuando se aplique la reducción de aforo, el club sancionado podrá seleccionar la gradería de su elección para cumplir con la sanción, en caso de que necesite más de un sector de gradería igualmente podrá seleccionar la gradería adicional necesaria para cumplir con la sanción. Como base para las restricciones de aforo se tomará como capacidad oficial del estadio la consignada en las certificaciones de licencias emitidas previo al inicio de cada temporada”, destacó la Fedefútbol en la respuesta a La Teja.

Castigos muy suaves

Dos periodistas consultados por La Teja consideran que el reglamento en lugar de endurecerse más bien se suavizó.

Daniel Martínez, de Radio Monumental, queda con muchas dudas.

“Acá lo que yo preguntaría al Tribunal Disciplinario es cómo es que ellos establecen que es más favorable jugar con restricciones de aforo que en otro estadio, yo hasta siento que allí toma un poco de partida un tribunal donde no debería hacerlo, porque lo que tiene que hacer es velar porque se cumpla un reglamento.

“Ya si eso es favorable o no para un equipo, que juegue a 20 o 30 kilómetros de su sede, en un lugar que es más caliente o más frío, es un aspecto en el que no debería meterse un tribunal y me llama la atención que esa sea la información que emite la Fedefútbol. Me llama mucho la atención eso, que el tribunal tome partida y que el reglamento se haya cambiado para que sea más favorable a los equipos. Me parece un poco hasta peligroso y que de distorcione la naturaleza de ese tribunal”, explicó.

Daniel Martínez quedó con la sensación que el Tribunal Disciplinario le facilitó la vida a los equipos con los cambios. (Jeffrey Zamora)

En el caso de Diego Obando, de Canal 8, tampoco queda convencido con los cambios y ve mal que Alajuelense o cualquier otro equipo apele una sanción cuando sabe que cometió una falta evidente.

“Les dieron el portillo para hacerlo y está bien, eso es legal, pero creo que moralmente no está bien, porque hay castigos por cumplir y siento que la dirigencia de la Liga es muy astuta y siempre encuentra estos portillos. Cuando a usted le imponen un castigo y dependiendo de lo que haya pasado, tienes que acatarlo, pudo dar el ejemplo de decir, ‘está bien, me castigaron, rompí una regla y lo acepto’, cada uno tendrá su visión de verlo, pero me quedo con eso, legalmente bien, pero moralmente no tanto”, añadió.

Para Obando en estos casos los castigos deberían ser más duros, él mantendría los vetos a los estadios, pero que jueguen o a puerta cerrada o con un aforo parejo, para que no pasen como esta vez que da para pensar mal.