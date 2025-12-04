Fedefútbol reveló quién golpeó a quién en pleito entre Cartaginés y Alajuelense y estos son los sancionados

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol despejó las dudas de qué sucedió en el pleito en el estadio Fello Meza entre Cartaginés y Alajuelense.

Bronca en el túnel durante el tiempo de reposición

Durante el tiempo de reposición entre brumosos y manudos, se armó una bronca en el túnel entre la cancha y la zona mixta; los golpes fueron y vinieron, pero a ciencia cierta no se supo bien qué pasó y se especulaba con fuertes sanciones.

Los árbitros y comisarios no pudieron ver nada de la bronca en el túnel del Fello Meza. (JOHN DURAN/John Durán)

Solo un responsable identificado

Al final, los castigos fueron solo para el gerente deportivo blanquiazul David Vargas, dado que fue el único identificado en la pelea, según explicó el Tribunal en su informe de sanciones.

“Posterior a la expulsión del jugador Diego Mesén, dentro de la zona mixta se identifica un altercado entre un funcionario del Club Sport Cartaginés y uno de la Liga Deportiva Alajuelense. Del informe del Comisario se desprende que el gerente deportivo David Vargas Masis, del Club Sport Cartaginés, golpeó a un funcionario no identificado de Alajuelense en respuesta a un golpe proporcionado por este. Esto provocó un altercado entre jugadores y administrativos de ambos equipos, en el que el comisario no pudo identificar con nombres y apellidos a los participantes en el conflicto”, explicaron.

La expulsión de Diego Mesén originó toda la bronca. (JOHN DURAN/John Durán)

Sanciones basadas en reporte y video

De esta manera, las sanciones solo pudieron determinarse con base en ese reporte y lo visto por video, según comentaron.

“Al gerente deportivo del Club Sport Cartaginés, David Vargas Masís, una suspensión de cuatro partidos y una multa de ₡500.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 2) al ser la primera vez en la temporada que golpea a una persona de las contenidas en el artículo 3.

“No se logra identificar, fehacientemente, la identidad de las personas involucradas en la agresión, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 con respecto a autores no identificados y lo establecido en el artículo 38, inciso 2, se sanciona tanto al Club Sport Cartaginés como a la Liga Deportiva Alajuelense con una multa de ₡500.000“, agregaron.

No hubo sanción para Marco Ureña

Marco Ureña había sido señalado por presuntamente golpear a un camarógrafo (JOHN DURAN/John Durán)

Sobre una posible sanción al jugador Marco Ureña, por un presunto golpe que le habría dado a un camarógrafo del canal FUTV tras los señalamientos de algunos periodistas, al no haber reporte alguno, no se realizó ninguna acción en su contra.

Sin apercibimiento para el Fello Meza

Tampoco se habla de ningún apercibimiento al estadio Fello Meza como tal.

Otros sancionados del Cartaginés

Los otros sancionados en el cuadro brumoso son Diego Mesén, con dos partidos al ser la primera vez que realiza una entrada con uso de fuerza excesiva, y el asistente técnico Omar Royero, con un juego al recibir dos amarillas en un mismo partido.