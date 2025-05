Fernán Faerron relató el drama que vivió en los bombardeos en Ucrania que lo hizo huir de allí

Fernán Faerron afirmó que no quiso exponer la vida de su familia en Ucrania (Instagram/Tomada de Instagram)

Fernán Faerron, futbolista nacional, habló sin pelos en la lengua sobre el gran drama que vivió en Ucrania junto a su familia en medio de los bombardeos que azotan aquel país.

El defensor del Herediano dio una entrevista al programa A Fondo Con en FUTV en el que contó la dura situación que vivieron un día al escuchar de cerca los bombazos.

El tico vivía en la ciudad de Poltava, uno de los puntos que ha sido objeto de los ataques rusos en diversas ocasiones. El 4 de setiembre sufrió un ataque sangriento en el que fallecieron 53 personas y casi 300 resultaron heridas, en un lanzamiento de dos misiles que apuntaron a un instituto militar.

Ante esa situación y el riesgo en que estaba su esposa y su bebé es que tomó la decisión de dejar ese país y regresar a Costa Rica lo antes posible, pues vivieron varios sustos que hasta les impedían dormir.

LEA MÁS: Fernán Faerron y su familia viiven dramática situación por la guerra en Ucrania

“Siempre estuvimos alertas, ellos tienen un app en donde ponen alertas de lo que está pasando en cada ciudad y región. Hubo un momento, a las 2:30 o 3 de la mañana, que llegó una alerta sobre misiles a Poltava en el que decía: ‘por favor busquen refugio y prepárense para impacto’”

“Uno no sabe qué va a pasar, dónde va a caer, si te mueves a otro lado puede ser que caiga ahí donde te moviste. Nosotros buscamos la zona más segura en el apartamento, despertamos a la bebé, pusimos almohadas en la tina del baño, fue lo que se nos ocurrió estar abrazados como familia, vieras que vivimos mucho susto”, explicó.

A Fondo Con Fernán Faerron: “Pusimos almohadas en la tina del baño y nos quedamos abrazados como familia con mucho susto”.



🎙 Gabriel Vargas B pic.twitter.com/12qMdGsahU — FUTV (@FUTVCR) May 10, 2025

LEA MÁS: Laura Ortega mostró cómo terminó su odisea para escapar de Ucrania y de la guerra

Fernán Faerron duró solo tres meses en el Vorskla Poltava de Ucrania. (Facebook del Vorskla Poltava. /Facebook del Vorskla Poltava.)

Gabriel Vargas, periodista del espacio le hizo la gran duda de muchos, ¿Qué se siente y piensa en un momento así?

“La verdad se apega uno mucho a Dios en esos momentos, uno solo se pone a rezar que no le caiga a uno y gracias a Dios no pasó nada, pasó la alerta y allí es cuando le dije a mi esposa que no estoy dispuesto a vivir esto con ustedes, son mi vida, lo más importante que tengo”

“Les dije que no las iba a poner en riesgo a ellas ni a ustedes ni a mí por el fútbol. El fútbol me ha dado todo realmente, pero en este momento pesa más la seguridad y la vida de mi familia. Tomamos la decisión de irnos. En esa misma mañana le comuniqué al club que no me sentía seguro y que quería activar la claúsula para salir”, detalló.

LEA MÁS: Jafet Soto fue muy sincero sobre lo que será el futuro de Fernán Faerron

Faerron fue a préstamo, por lo que tiene contrato con los florenses, aunque este torneo no puede jugar al ser desincrito cuando se marchó al extranjero.