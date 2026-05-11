Fernando Batista sorprende con la convocatoria para la Selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer este lunes la convocatoria que realizó Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica, para el primer microciclo que realizará previo a los partidos amistosos que se avecinan.
Uno de los detalles curiososo dentro del llamado es que la gran mayoría son menores de 23 años, lo que marca una idea sobre el recambio generacional del que tanto se ha hablado.
“19 de los 25 jugadores llamados por el DT Fernando Batista son menores de 23 años, dato muy importante, ya que reúne a prospectos de la selección preolímpica con jugadores experimentados de equipos que ya finalizaron su participación en el cierre del torneo nacional", indicó la Fedefútbol en un comunicado de prensa.
En el listado no hay jugadores de Saprissa y Herediano, dado que están disputando la final del Clausura 2026.
Las excepciones son Emmanuel Carvajal, arquero juvenil florense y el morado Julian González, quienes no han sido parate de los planteles titulares de ambos clubes.
Además, hay jugadores de todos los equipos, sumado a uno de la Liga de Ascenso.
La Sele trabaja de cara a los amistosos ante Colombia el 29 de mayo y ante Inglaterra el 10 de junio.
Porteros
Bayron Mora — LD Alajuelense
Christopher Moya — CS Cartaginés
Emmanuel Garita — CS Herediano
Defensas:
Aarón Salazar — LD Alajuelense
Elián Quesada — LD Alajuelense
Farbod Samadian — Puntarenas FC
Fernán Faerron — CS Cartaginés
John Ruiz — Municipal Liberia
Julián González — Deportivo Saprissa
Shawn Johnson — Municipal Liberia
Volantes:
Alejandro Bran — LD Alajuelense
Alex Ríos — Municipal Liberia
Andrey Soto — Municipal Pérez Zeledón
Cristopher Núñez — CS Cartaginés
Emmanuel Hernández — AD San Carlos
Gian Mauro Morera — Guadalupe FC
Luis Flores — CS Cartaginés
Sebastián Padilla — Municipal Liberia
Delanteros:
Doryan Rodríguez — Puntarenas FC
Dylan Masís — AD San Carlos
Dylan Ramírez — Sporting FC
Esteban Cruz — Sarchí FC
José Mora — CS Cartaginés
Kendall Gómez — AD San Carlos
Kenneth Vargas — LD Alajuelense