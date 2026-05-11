Fernando Batista sorprende con la convocatoria para la Selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer este lunes la convocatoria que realizó Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica, para el primer microciclo que realizará previo a los partidos amistosos que se avecinan.

Fernando Batista realizó una nueva lista para un microciclo de trabajo en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Uno de los detalles curiososo dentro del llamado es que la gran mayoría son menores de 23 años, lo que marca una idea sobre el recambio generacional del que tanto se ha hablado.

“19 de los 25 jugadores llamados por el DT Fernando Batista son menores de 23 años, dato muy importante, ya que reúne a prospectos de la selección preolímpica con jugadores experimentados de equipos que ya finalizaron su participación en el cierre del torneo nacional", indicó la Fedefútbol en un comunicado de prensa.

En el listado no hay jugadores de Saprissa y Herediano, dado que están disputando la final del Clausura 2026.

Las excepciones son Emmanuel Carvajal, arquero juvenil florense y el morado Julian González, quienes no han sido parate de los planteles titulares de ambos clubes.

Además, hay jugadores de todos los equipos, sumado a uno de la Liga de Ascenso.

La Sele trabaja de cara a los amistosos ante Colombia el 29 de mayo y ante Inglaterra el 10 de junio.

Porteros

Bayron Mora — LD Alajuelense

Christopher Moya — CS Cartaginés

Emmanuel Garita — CS Herediano

Defensas:

Aarón Salazar — LD Alajuelense

Elián Quesada — LD Alajuelense

Farbod Samadian — Puntarenas FC

Fernán Faerron — CS Cartaginés

John Ruiz — Municipal Liberia

Julián González — Deportivo Saprissa

Shawn Johnson — Municipal Liberia

Volantes:

Alejandro Bran — LD Alajuelense

Alex Ríos — Municipal Liberia

Andrey Soto — Municipal Pérez Zeledón

Cristopher Núñez — CS Cartaginés

Emmanuel Hernández — AD San Carlos

Gian Mauro Morera — Guadalupe FC

Luis Flores — CS Cartaginés

Sebastián Padilla — Municipal Liberia

Delanteros:

Doryan Rodríguez — Puntarenas FC

Dylan Masís — AD San Carlos

Dylan Ramírez — Sporting FC

Esteban Cruz — Sarchí FC

José Mora — CS Cartaginés

Kendall Gómez — AD San Carlos

Kenneth Vargas — LD Alajuelense