Fernando Lesme afirma que estará en deuda con Alajuelense hasta que cumpla su promesa a la afición

Fernando Lesme le anduvo de cerca al gol ante Herediano, pero no pudo echarla. (Jose Cordero)

Fernando Lesme, atacante de Alajuelense, tiene claro que la manera de pagarle a la afición manuda tanta insistencia por su contratación es darle lo que todos los fiebres piden: un campeonato.

En su primer torneo con el cuadro rojinegro, el atacante paraguayo no ha tenido tanta participación como quisiera, por eso tiene que aprovechar los minutos que le den para dejar su marca.

Durante el Clausura 2024 suma 451 minutos repartidos en diez partidos, cuatro como titular y seis de suplente, en los que suma tres goles en siete disparos a portería, según los datos oficiales de Unafut.

Con Alexandre Guimaraes su juego ha sido intermitente, ante Grecia y Herediano fue estelar, mientras que contra Pérez Zeledón y Saprissa lo mandaron a la gradería.

Guima había señalado que el guaraní necesita mejor su ritmo de competencia y que tiene los partidos del cierre de la primera fase para ponerse a tono. ¿Cómo se siente él? Le hicimos la pregunta directa.

“Yo trabajo muy bien en la semana físicamente para estar a punto cuando él me necesite, creo que cumplo con lo que me pidió, me siento bien con lo que hago. Uno siempre quiere jugar, fuerte, positivo para cuando decida ponerme”, comentó.

Lesme es crítico y dice que todavía puede mejorar, tanto en cancha como en goles, además afirma que sabe muy bien que tiene una promesa por cumplir a los aficionados.

“Todavía creo que estoy un poquito en deuda porque obviamente yo vine acá para salir campeón, por eso no te puedo decir que ya le di a la gente lo que quiere porque no es así, lo que nuestro público quiere es salir campeón y verme jugar bien cada partido, además de la cuota en goles”, dijo a La Teja.

El cierre de la primera fase y la fase final, si Alajuelense logra ya amarrar el boleto, será ese momento para que Lesme pueda ir cumpliendo sus promesas.