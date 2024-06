Fernando Lesme volvió a robarle el mandado a Alajuelense con su último acto

Fernando Lesme fue uno de los jugadores que desde la llegada de Alexandre Guimaraes sumó pocos minutos. (Rafael Pacheco Granados)

Fernando Lesme volvió a compartir una nueva publicación en sus redes sociales dedicada a los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense, para ahora sí despedirse de la afición, ya que no se seguirá en el club.

Por medio de una publicación en Instagram, escribió un corto mensaje para agradecerle a los manudos por el apoyo que le dieron durante los últimos meses mientras jugó con la Liga y lanzó una promesa, que solo el tiempo dirá si se hará realidad.

“Hoy me toca cerrar una etapa de mi vida, pero me llevo buenos recuerdos de este club al que quiero tanto, muchas gracias por el cariño que me han demostrado todo este tiempo, se los agradezco mucho, muy pronto nos estaremos viendo de vuelta, porque no es un adiós, sino un hasta pronto”, aseguró.

En el posteo también subió varias fotografías de los mejores momentos que vivió con el club.

Recordemos que hace unas semanas hizo lo mismo, se despidió de la afición, pero a los pocos minutos borró la publicación porque el equipo aún no había oficializado su salida.

En esta ocasión el club tampoco ha hecho oficial la salida del paraguayo, pero el delantero igual se volvió a mandar con el mensaje.