Fernando Piñar conmovió a muchos al hablar, al borde de las lágrimas, de la muerte de su novia

Fernando Piñar ha tenido que ser muy fuerte tras la muerte de quien era su novia

Fernando Piñar, lateral de Alajuelense, habló este miércoles luego del partido ante Sporting de lo complicadas que han sido estas semanas tras el fallecimiento de su novia, Tifany Gómez Chavarría, el 22 de enero, quien tan solo tenía 20 años.

Al lateral rojinegro le consultaron sobre cómo ha llevado las cosas tras un momento tan doloroso, del cual afirma aún siente muchísimo y no se logra reponer del todo.

En la medida de lo posible y hasta donde le dieron las fuerzas, el nicoyano habló un poquito sobre el apoyo que recibió en el cuadro manudo en los últimos días. Ha tenido que ser muy valiente y todo un guerrero.

“He ido llevándolo poco a poco, paso a paso, hay momentos donde me pega duro, pero tengo que levantar la cabeza y seguir trabajando”, contó.

Alexandre Guimaraes, técnico rojinegro, le dio al muchacho de 23 años el tiempo que fuera necesario para poder despejarse y sobrellevar la situación.

“Muy agradecido con el profe, fue uno de los que tomó la idea con los psicólogos. La verdad, eso me ayudó muchísimo y el llegar a entrenar después, no me quise tomar más días porque mi mentalidad en ese momento estaba un poco desconcentrado de lo que es el fútbol y quería meterme un poco más para olvidar un poco lo que había pasado, asimilar las cosas.

“He ido trabajando poquito a poquito trabajando, no ha sido fácil, todavía no lo es, ahí voy paso a paso, a veces me cuesta hablar de estas cosas porque era mi pareja, entonces preferiría no hablar mucho de esas cosas”, comentó aún visiblemente dolido.

Cuando le hicieron una consulta más sobre el tema, allí se notó cuán complicado es para Fernando la partida de una persona con la que estaba desde que eran chiquillos, se le quebró la voz y tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar.

“Todos los triunfos se los dedico a ella, fue mi compañera durante siete años. Es muy difícil hablar del tema, la verdad, pega mucho y nada, seguir pa’lante trabajando, darle duro”, dijo ya en un momento con un nudo en la garganta.