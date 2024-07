Fernando Piñar revela qué hizo Alexandre Guimaraes para que se adaptará rápido a Alajuelense

Fernando Piñar a punta de buen fútbol se está ganando la confianza de la afición de Alajuelense. (Mayela López)

Fernando Piñar fue uno de los jugadores que más recibió comentarios positivos por parte de los aficionados rojinegros, tras la victoria de Alajuelense ante Santos 2-1, en el arranque del Apertura 2024.

El guanacasteco, una vez finalizado el partido contra los santistas, contó la movida que hizo Alexandre Guimaraes para que agarrara su idea de juego en dos toques, una acción que fue clave para que se ajustara a lo que le pedía el técnico y se ganara la titularidad.

“Con Guimaraes he hablado muy poco. Cuando llegué, me puso a ver unos videos para que me adaptara rápido a la posición de juego donde me quería poner (lateral derecho), desde ahí he ido agarrando las cosas de la mejor manera”, comentó.

Esa rápida adaptación se mostró en la cancha al acumular 135 minutos, divididos en 45 por la Recopa contra Saprissa y 90 contra los guapileños. Además, el jugador les agradeció a sus compañeros por el apoyo que le han dado.

“La verdad es que me he adaptado de la mejor manera al equipo, ellos me han recibido muy bien, también la afición, ahora está de parte mía darlo todo por esta camiseta y hacer las cosas de la mejor manera, ya tuve una oportunidad y seguiré trabajando al cien por ciento”, agregó.

Piñar mantiene una buena relación con Carlos Martínez, pese a que ambos juegan en la misma posición y que la competencia es muy fuerte en el camerino.

“Muy bien el trabajo en equipo, la competencia con Carlos Martínez es sumamente sana, ambos competimos día a día, esto se gana desde que uno llega a la pretemporada dando todo por la camiseta, el profesor me está eligiendo y aprovecho la oportunidad por completo”, enfatizó.

Fernando tiene claro que este semestre en Alajuelense será muy rudo por los pocos días de diferencia entre un juego y otro, debido a la Copa Centroamericana y al campeonato, por eso confía en la unión de grupo para mantener su ritmo lo más alto posible y así cumplirle al cuerpo técnico.