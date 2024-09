Fidel Escobar señala un aspecto en Vladimir Quesada que muchos han querido demeritar

Fidel Escobar salió reventado pero feliz de jugar 90 minutos con el Saprissa en un clásico. (Rafael Pacheco Granados)

Fidel Escobar y el Saprissa sacaron este domingo una vez más la cara por su entrenador, Vladimir Quesada, tanto adentro como afuera del terreno de juego ante fuertes críticas que ha recibido.

En algunos sectores de prensa y afición aseguran que ven al técnico morado desgastado, estresado, más incómodo que otros momentos y hasta se consultan cómo sigue su relación con el plantel.

La Teja le preguntó a uno de sus líderes, como lo es el canalero, ¿cómo ven a Vla?, ¿cómo están con él?

“¿Qué puedo decir del profe Vladimir? Es una gran persona, para nosotros es un papá para todos, sabemos lo que el profe siempre va a dar para nosotros y que siempre estamos con él.

“Lo van a criticar como a todo técnico, eso es normal, pero él es una personal que al final trabaja para hacer las cosas bien y siempre va a aportar mucho a la institución, tiene muchos años acá, sabe lo que hace para salir adelante”, explicó.

Una de Quesada este domingo fue justamente darle el chance como titular al canalero, a quien fue integrando y le fue dando minutos poco a poco para evitar cualquier recaída de una lesión que lo molestó los últimos meses y hasta provocó que se perdiera la Copa América con Panamá.

“Fue un proceso muy largo, al final siempre jugaba poco y me resentía. Esta vez me sentía con una mentalidad fuerte que sí podía terminar los 90 minutos de manera normal. Con un cansancio porque venía con un parón muy largo, pero me siento muy feliz de haberlos completado. Salí superreventando, pero es lo que exige esta institución y este club, siempre voy a dar el máximo cada vez que dispute un partido con estos colores”, añadió.

LEA MÁS: Futbolista costarricense picó haciendo mofa del recibimiento de afición de Alajuelense previo al clásico