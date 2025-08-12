FIFA vuelve a golpear al fútbol tico y sanciona a un club costarricense

El Uruguay de Coronado fue sancionado por FIFA (Jose Cordero)

El Uruguay de Coronado, club que milita en la Liga de Ascenso en Costa Rica, confirmó este martes que fue sancionado por la FIFA sin la posibilidad de inscribir a nuevos jugadores para la temporada que está por iniciar.

Mediante un comunicado de prensa, el cuadro lechero confirmó que la sanción obedece a cambios en su administración y porque no completaron trámites en transferencias de jugadores y que la Fedefútbol está notificada del tema.

“La sanción obedece a que, por cambios en el personal administrativo del club, no se completó la auditoría de cumplimiento que se debe realizar ante la Cámara de Compensación de la FIFA. Esta auditoría se debe realizar cuando un club debe pagar o recibir dineros por derechos de formación”.

“El club informa que, una vez percatados de esta situación y con el apoyo de la Federación Costarricense de Fútbol, se presentaron ante la FIFA todos los requerimientos necesarios para que se levante la suspensión y poder registrar jugadores nuevos con normalidad”, explicaron.

Uruguay de Coronado confirmó que fue sancionado por FIFA (Facebook Uruguay de Coronado/Facebook Uruguay de Coronado)

Los aurinegros negaron que la sanción se deba a no pagar derechos de formación como han asegurado diversos medios.