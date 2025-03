Figura del Herediano confirmó que se perderá partido en Los Ángeles por un doloroso motivo

Yurguin Román confirmó que no podrá viajar a los Estados Unidos con el Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Yurguin Román es una de las principales figuras del Herediano este semestre y de los que realizó un gran partido ante Los Angeles Galaxy por la Copa de Campeones de Concacaf, pero desafortunadamente se perderá la mejenga de vuelta.

El lateral florense no podría viajar a Estados Unidos porque aún no tiene visa, documento que conseguirá hasta finales de este mes. Él confesó que hizo todo lo posible para colaborar con el equipo.

“Aún no puedo viajar, la cita la tengo hasta el 27 de marzo, me duele en el alma, pero no voy a poder acompañar a mis compañeros allá”, comentó a las emisoras presentes tras la mejenga con los gringos.

“Ya sabía antes del partido que no iba a poder ir allá, entonces lo di todo este miércoles para ayudar en lo que más pudiera al equipo, al final son cosas de fuerza mayor contra las que no se puede hacer nada”, explicó.

LEA MÁS: Alexander Vargas lanzó frase con la que busca unir a todo el país tras papel de Herediano en Concacaf

Durante el choque de este miércoles, Román fue de los jugadores más destacados, tuvo un gran duelo con el volante brasileño Gabriel Pec, a quien no le dio mucha chance de actuar pese a ser un jugador de mucha calidad.

“Se veía desde afuera que era bailar con la más fea, era el más habilidoso y todo, pero en lo personal a mí me encanta, competir contra gente buena, con gente que sea habilidosa porque me ayuda a mejorar, no es lo mismo que jugar ante gente que no lo sea tanto, esos retos me encantan, por ahí hasta le decía cosas.

“Uno intenta sacarlo del partido, pero tiene mucha calidad, había que manejarlo muy bien, tenía que tener muchos conceptos para marcarlo, porque tiene mucha habilidad, pero siento que lo hice bien”, comentó.

Marcel Hernández, Joseph Bolaños y Yeltsin Tejeda tampoco viajaron con el Team por no tener visa, por lo que queda por definir a ver si sus casos avanzan, aunque antes del viaje a Utah en el cuadro rojiamarillo explicaron que todo se tramitó en bloque.