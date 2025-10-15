Finales de fútbol en Costa Rica podrían jugarse otra vez en Navidad por estos motivos

La Federación Costarricense de Fúutbol habría pedido más espacio de trabajo en noviembre para la Selección de Costa Rica (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las finales del Apertura 2025 en Costa Rica podrían jugarse al pie del árbol de Navidad si se aprueba una solicitud de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) para detener el torneo en noviembre y darle espacio de trabajo a la Selección de Costa Rica.

Fuentes cercanas a La Teja nos indicaron que se planteó una opción para que no se jueguen las jornadas 16 y 17 del certamen, las cuales estaban programadas entre el 4 y 5 de noviembre y el 19 y 20 de ese mes. El partido de reposición del 9 entre Alajuelense y Cartaginés tampoco se jugaría.

Fedefútbol quiere más tiempo para preparar los juegos ante Haití y Honduras

La idea en la Fedefútbol es dar el mayor tiempo posible para que la Tricolor se prepare para los choques ante Haití (13 de noviembre) y ante Honduras (18 de noviembre).

Si la medida se aprueba por parte de los clubes y Unafut, obligaría a correr las fechas del campeonato nacional, el cual está previsto para finalizar el 21 de diciembre en caso de haber gran final. Con el cambio, la ida se trasladaría al 24 de diciembre y la vuelta al 28 de diciembre.

Herediano y Alajuelense también jugaron la final del 2024 luego de Navidad. (JOHN DURAN/John Durán)

Sería la segunda final consecutiva después de Navidad

Este sería el segundo año consecutivo en que la final del fútbol costarricense se disputaría después de Navidad, como ocurrió en 2024, cuando Alajuelense y Herediano definieron el título el 27 de diciembre.

Hace tres años, de cara al Mundial de Catar 2022, también se retrasó el campeonato para darle espacio a la Selección Nacional en su camino hacia la clasificación mundialista.

El lunes, previo al partido ante Nicaragua, Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, indicó a las radios en el Estadio Nacional que barajan la posibilidad de pedir espacio de trabajo en noviembre, adicional al que ya se dio entre las fechas 16 y 17.