Fotos muestran lo que paso con la bandera de Alajuelense en el estadio Colleya Fonseca

Al inicio del partido estaban todas las banderas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El partido entre Guadalupe FC y Saprissa en el estadio Colleya Fonseca tuvo un incidente bastante extraño este domingo luego que en medio partido desaparecieron las banderas de Alajuelense y Unafut de sus astas.

Las fotografías de Rafael Pacheco, fotógrafo de Grupo Nación, evidenciaron que al inicio del partido estaban todas, sin embargo, al final del partido solo estaba la del club local.

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe, indicó a La Teja que una barra brava bajó la rojinegra.

“La Ultra se la llevó”, dijo

Este grupo estaba ubicado a la par de donde se ubican las banderas en la sede guadalupana.

AL cierre del partido solo estana la bandera de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El dirigente nos confirmó que solicitarán a la Unafut otra bandera manuda, dado que son ellos los que las envían, por lo que se repondrá hasta que se realice este trámite.

Cuando consultamos a la Unafut sobre el tema, nos enviaron una respuesta escueta en la que solo indicaron que lo verán directamente con el club.

“Muchas gracias, Sergio. Estamos conversando con el club y es un tema que manejaremos directo con el equipo”, sin decir más que eso.

El asunto va más allá de lo anécdotico, dado que en el reglamento de competición indica que todos los estadios deben portar las banderas.

“Izar en las astas de sus estadios sede, alterno u opcional, las banderas del club campeón del Campeonato anterior, la de UNAFUT, la del patrocinador con derecho de denominación del Campeonato y la bandera nacional de Costa Rica”, dice el artículo 22.