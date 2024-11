Francisco Calvo respondió por qué él no lanzó el penal ante Panamá

Francisco Calvo afirma que le dio el penal a Warren Madrigal porque se lo pidió y lo vio con mucha confianza. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Francisco Calvo enfrentó este lunes un cuestionamiento que muchos se hicieron tras el partido ante Panamá. ¿Por qué siendo el capitán y líder de de la Selección de Costa Rica, no dio un paso al frente, tomó la bola y se comió el chicharrón de tirar el penal que falló Warren Madrigal?

A muchos les sorprendió ver a un joven de 20 años que está haciendo sus primeras armas en la Sele, tomar la responsabilidad en un momento tan importante, cosa que ninguno de los más rayados hizo.

En la jugada quien tenía la bola originalmente era Manfred Ugalde, otro güila, pero al final fue Warren el que se mandó a pesar de que en su tiempo en Saprissa nunca fue el designado a patear penales.

Anthony Porras, de radio Columbia le dejó ir la duda directa “Usted es el capitán y patea muy bien los penales, ¿por qué no tomó la pelota para patearlo?”

“Fue una decisión del momento, Warren había pedido el penal desde el partido pasado, lo vi muy decidido y la verdad que tomé la decisión de dejárselo a él, pero bueno, ya pasó, fue muy rápido, son decisiones que claro, pueden marcar un partido de la que yo también asumo la responsabilidad del caso”, explicó.

Claudio Vivas por su parte, dijo que en los entrenamientos Madrigal no había fallado ninguno, pero claramente en una práctica no lo hacés con la presión de tener 25 mil personas en las gradas.

“Sábado y domingo los entrenamos, competimos y de los que estaban en cancha, Warren Madrigal, Manfred Ugalde, Francisco Calvo y Alejandro Bran tuvieron 100% de efectividad, lo que pasa es que en un partido de fútbol es diferente. En el predio, por más serio, profesional y aunque se ponga competencia, no es lo mismo. No lo vi, creo que lo atajó el arquero, no me gusta ver los penales”, dijo.