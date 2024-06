Francisco Calvo tiró una frase que llamó mucho la atención luego de fallar un penal ante Uruguay

Francisco Calvo no quiso hacer dramas por fallar un penal con la Selección de Costa Rica ante Uruguay (Rafael Pacheco Granados)

Francisco Calvo fue el capitán de la Selección de Costa Rica este viernes ante Uruguay y aunque cumplió un partido seguro en defensa, se fue con una macha importante al fallar el penal que pudo significar el triunfo.

El defensor fue el protagonista de la principal pelada del partido, en un cobro que desde cómo se paró para patear, el corridito que se pegó y la forma en la que pateó la pecosa ya daba mala espina, tal como se comprobó segundos después.

El joven arquero Randall Rodríguez se lanzó hacia su derecha, Francisco la pegó hacia el otro lado, pero el remate resultó tan malo que se fue afuera.

Cuando después del partido le consultaron que pasó en ese momento, le bajó el piso por completo al error, al asegurar que es humano y se puede equivocar, sin decir mucho más.

En zona mixta tras el partido, La Teja le consultó a zaguero qué pasó en el penal y fue muy sincero.

“Lo fallé, puedo fallarlo, no pasa nada, soy humano, puedo fallarlo, han fallado grandes jugadores y hoy me tocó a mí y ya está. No pasa, ahí queda, aún hubiera hecho un penal, anoto un gol de cabeza y es la otra cara de la monera. Fallé el penal, me tocó a mí y ya está”, comentó,

Francisco Calvo habla tras fallar penal ante Uruguay

Para el jugador de Ciudad Juárez en la Liga MX, la Sele se va perfilando bien para lo que será el inicio de la eliminatoria la próxima semana.

“Vamos bien, creo que estamos bien, el jueves tenemos un partido que hay que tomarle toda la seriedad del caso y hay que ganarlo sí o sí en casa”, comentó.