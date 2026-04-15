Fuerza Herediana cumple 13 años: así cambió para siempre al Herediano y al fútbol tico

Hace trece años el fútbol nacional tuvo un importante giro con un tema que al inicio pasó desapercibido, pero que el tiempo confirmó que fue un hecho histórico, ya que marcó no solo al Herediano, sino a todo el balompié tico.

Jafet Soto y Aquil Alí han sido dos de los pilares de Fuerza Herediana en estos años. (Albert Marín)

El 15 de abril del 2013, el grupo Fuerza Herediana tomó la administración del cuadro florense, el cual estaba en manos de la Asociación Club Sport Herediano, la cual le cedió por 30 años el control del club.

La agrupación estaba conformada por varios socios florenses muy conocidos, Aquil Alí, Orlando Moreira y especialmente Jafet Soto.

De 21 a 31 títulos: el impacto deportivo de Fuerza Herediana

Cuando el grupo tomó el club, tenían 21 títulos nacionales, nunca habían ganado una copa internacional; hoy por hoy, el equipo suma 31 coronas, alzó la Liga Concacaf del 2018 y el renacer florense cambió la cara del fútbol tico.

El grupo ha tenido tres presidentes desde entonces: el estadounidense David Patey, el abogado Juan Carlos Retana y, desde junio del 2023, Jafet Soto asumió el puesto.

Juan Carlos Retana explica la transformación del Herediano

Juan Carlos Retana dirigió el Herediano del 2018 al 2023. (Cortesía JUan Carlos Retana/Cortesía JUan Carlos Retana)

La Teja habló con Juan Carlos Retana para conocer cómo es que Fuerza Herediana vino a cambiar las reglas del juego y explicar la transformación que experimentó el Team.

Juan Carlos no fue cualquier presidente; bajo su gestión se tomó la decisión de tirarse al agua para la construcción del estadio Rosabal Cordero, además de ser amigo y una persona muy cercana a Jafet Soto,

“Yo creo que en estos trece años, Fuerza Herediana ha ido mejorando al equipo, después de que estuvo en una situación muy difícil, tanto a nivel deportivo como económico y administrativo, a llevarla a un orden absoluto y tomar no solo las glorias deportivas, sino el saneamiento de finanzas, el orden administrativo y culminando con un estadio que ha sido el sueño de nosotros los heredianos durante muchísimos años, y que me complazco de decir que se inició durante mi gestión”, comentó.

El lado humano: el legado personal de Retana en el Team

Juan Carlos Retana dirigió el Herediano del 2018 al 2023. (Cortesía JUan Carlos Retana/Cortesía JUan Carlos Retana)

Retana llegó al Team luego de que David Patey dejara el equipo; allí Jafet, a quien considera un amigo y un hermano, le pidió ayuda en ese puesto y se metió a darle duro por cariño al club, puesto que dejó luego por obligaciones personales, pero se siente muy contento de ver dónde está posicionado el club.

“Claro que estoy muy satisfecho de ver lo que se ha conseguido, aunque anhelo más todavía. A mí me hubiera gustado hacer y terminar otros proyectos, pero Dios pidió que me moviera y, desde que salí de Herediano, tengo la presidencia de una ONG que alberga niñas de riesgo, que es adonde nos movió el Señor. Creo que el club todavía puede aportar más en proyección social”, indicó.

Para Retana, lo mejor de ser presidente del Team fue recibir el cariño de la gente, una muestra de lo exitoso que fue el grupo en este tiempo.

“Hay dos cosas que yo llevo en mi corazón: la cercanía y amistad con jugadores que todavía me escriben, me llaman y hablamos, que no quiero dar nombres porque puedo omitir decir algunos, pero ellos saben quienes son; son mis hijos adoptivos espirituales, los quiero muchísimo y oro por ellos siempre.

La otra es la cercanía y el cariño del aficionado, que todavía hoy se mantiene latente y que me honra con decirme Presi. Eso me toca las fibras del corazón porque quiere decir que tuvimos una relación más allá del cargo", explicó.

El histórico doblete del 2018 y los momentos inolvidables

En la presidencia de Retana se dio un hecho insólito en la historia del Herediano: ganar un doblete en un mismo semestre al alzar el título nacional y la Liga Concacaf 2018 apenas en el primer semestre que estuvo en el cargo.

“Recuerdo en el estadio Saprissa cuando todo el equipo se inclinó en el centro y se arrodilló por ganar el título allí. El golazo de Yendrick Ruiz en el Morera Soto, silenciándolo completamente. A Esteban Alvarado celebrando el penal detenido.

“En Motagua, en el estadio de Honduras, levantamos la copa Centroamericana, que era un título que le debíamos a la afición. En el estadio de Guadalupe cuando alzamos el título también (ante Saprissa) y hay subcampeonatos que tampoco se pueden menospreciar”.

El fin de la sequía y la nueva mentalidad ganadora del Herediano

Casualmente, la principal característica de la etapa de Fuerza Herediana ha sido ser un proyecto sumamente ganador que entre el 2012 y el 2022 alzó una copa al menos cada año y medio y su “sequía” más grande fueron tres años del 2021 al 2024.

Para Retana, ese es un detalle fundamental, para devolver el orgullo a un equipo que antes se vio golpeado por la falta de trofeos, tras 19 años sin alzar un cetro.

“Vivimos 19 años de sequía muy duros, en los que no se tenían los recursos para contratar a jugadores de cierto nivel, y volvimos a conquistar el título con jugadores que muchos decían que ya habían cumplido un ciclo.

“Fueron momentos muy difíciles, hasta nos celebraron el quince años alguna afición vestida de rosado; nunca se me va a olvidar porque me dolió en el alma, pero también creo que esa sequía fortaleció mucho a la afición y por eso exige que Herediano esté siempre en los primeros lugares”.