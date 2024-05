Futbolista de Alajuelense confirmó que será la primera baja cuando acabe el Clausura 2024

Alejandro Duarte dejará Alajuelense apenas acabe el torneo según confesó el futbolista peruano. (Prensa Alajuelense)

Uno de los casos más extraños y curiosos en la plantilla de Alajuelense se trata de Alejandro Duarte, portero peruano que llegó al club para este torneo y a falta de solo la final, no suma un solo minuto.

El meta dio una entrevista al programa “En las Canchas” de Perú adonde contó que la experiencia en Costa Rica no va como originalmente se la plantearon y que ya tiene decidido volver a su país.

Duarte confirmó que su préstamo acabe en el momento que termine el torneo y que desde ya está pensando en volver al Sporting Cristal, equipo dueño de su ficha.

“Creo que esta experiencia de salir y a parte que no haya salido como yo quise de no haber podido sumar minutos me va a hacer volver con más ganas a Sporting Cristal. Además de tener más hambre de poder recuperar mi puesto”, dijo, con lo que confirma su salida del León.

LEA MÁS: Alajuelense le dio un detallazo a Leonel Moreira que picó a los heredianos tras eliminarlos en su casa

Alejandro detalló que cuando se dio la posibilidad de ir a Costa Rica le gustó la opción porque quería un cambio de aires de su club, adonde tenía muy pocos minutos tras una lesión y que luego de hablar con Andrés Carevic, el entonces técnico manudo le convenció de venir.

Duarte afirma que el che le ofreció jugar y que poco a poco le daría minutos para que fuera ganando ritmo y pudiera competir por un puesto con Leonel Moreira. Con el cambio de técnico y la llegada de Alexandre Guimaraes, habría cambiado todo este panorama conversado.

“Conversé con el técnico antes de venir y bueno, él tenía la idea que yo venga y pudiera jugar varios partidos, que me puedan ver, mostrarme y bueno al final vine. Igual creo que viene siendo una buena experiencia, acaba en un mes mi préstamo”, explicó.

Con este anuncio, la portería eriza es toda una incógnita, Duarte confirma que se va, Moreira aún debe sentarse a negociar un nuevo contrato dado que su ligamen también acaba al final del torneo y se desconoce si Miguel Ajú regresará de su préstamo en el Puntarenas FC.