Gerente de Pérez Zeledón manda fuerte mensaje a Vicki Ross tras suspensión de partido contra Cartaginés

Olman Vega, gerente deportivo de Pérez Zeledón, fue tajante al conocer la posición de Unafut tras la decisión del juego. (Jeffrey Zamora)

Olman Vega, gerente deportivo del Municipal Pérez Zeledón, no se guardó nada tras conocer que la Unafut reprogramará el partido contra el Club Sport Cartaginés y le mandó un fuerte mensaje a la presidenta Vicky Ross.

El jerarca de los generaleños habló con los medios de comunicación a las afueras del estadio Fello Meza al cumplir con lo que dijo antes de que se presentarían a la casa blanquiazul.

“De acuerdo con esa resolución, que no es resolución, fue una acta, procederemos hacer el recurso de apelación y quiero aclarar algo, no es en contra del Cartaginés, es contra la Unafut por ese inadecuado y desigual procedimiento, ¿por qué no avisan?

“Doña Vicki cree que está por encima del fútbol, pero le mando un mensaje, hágale un aporte al fútbol: Renuncie y váyase para la casa, que ese no son los procedimientos que se deben hacer. Mucha gente cree que no pasa nada y en verdad sí pasa algo”, respondió.

Vega agregó que la apelación la realizarán hasta este sábado, después que el equipo regrese de Cartago y esperan que el Consejo director de la Unafut lo resuelva rápido.

Unafut indicó en un comunicado de prensa que cubrirán los gastos que tuvo el equipo este viernes con el viaje que hizo a la Vieja Metrópoli.