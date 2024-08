Gerente de Saprissa responde a los rumores sobre Johan Venegas

Ver a Johan Venegas de nuevo de morado y blanco es algo que no sucederá, según la dirigencia del Saprissa. (alonso tenorio)

Sergio Gila, gerente de Saprissa, salió al paso de los rumores que hablan de un posible regreso del futbolista Johan Venegas al Monstruo, club del que salió en el 2021 para irse a Alajuelense.

En declaraciones a radio Columbia, el español afirmó de manera tajante que no están interesados en el Cachetón y que todo lo que anda circulando por redes sociales “es totalmente falso”.

“La verdad, es totalmente falso, Johan Venegas es un jugador de Guanacasteca, que merece todo nuestro respeto, es el dueño de su ficha, nosotros no hablamos de ningún jugador que tiene contrato con otro club, por eso te digo que es totalmente falso.

“Nosotros no hemos hablado con Johan ni con Guanacasteca, a mí no me gustaría que hablaran de mis jugadores en esos términos, por lo que sí quiero ser tajante, Guanacasteca merece mucho respeto”, comentó.

La salida del limonense de la S hacia su archirrival fue picante, no terminaron de la mejor manera, un detalle que para muchos dificultaría un posible regreso.

“No hemos valorado su regreso, nosotros valoramos siempre el cariño a la institución, el sentimiento saprissista, por lo que no hemos tenido ningún acercamiento hacia él de ninguna manera.

“Sí que es verdad que priorizamos mucho ese sentimiento, es algo que he dicho siempre, eso es algo que nos hace distintos. Yo no estaba cuando eso sucedió (la salida de Venegas), pero es cierto que uno escucha cosas, no es un caso que esté en nuestro análisis”, finalizó el gerente tibaseño.

Una mejor oferta económica y condiciones de infraestructura fue lo que hizo que el Cachetón se fuera a la Liga, según lo que se ha especulado desde entonces.