Gino Vivi revela la fórmula que usará para enfrentar la presión de jugar en Saprissa

Gino Vivi afirmó que llegar a Saprissa es cumplir uno de sus mayores sueños en el fútbol. Foto: Prensa Saprissa.

Gino Vivi tuvo un jueves muy diferente en su vida; por la mañana el Deportivo Saprissa oficializó su llegada a préstamo por seis meses, y horas después tuvo su primera conferencia de prensa, en la cual explicó cómo usará la presión de defender la morada a su favor para ayudar al equipo a conseguir el ansiado pentacampeonato.

El atacante se mostró atento a las preguntas que le hacían los periodistas; una de ellas fue que explicara la forma como enfrentará la presión de los aficionados. Al respecto, respondió que su paso por las ligas menores será la base para cumplir con las expectativas del cuerpo técnico.

“El hecho de portar esta camiseta siempre generará presión; la verdad, espero transformar eso de una forma positiva, desde que uno está pequeño en esta institución le dicen que no hay nada más lindo que estar en Saprissa, tener esa presión de ganar, exigirse al máximo, de ir a ganar todo y eso hace que Saprissa sea diferente”, explicó.

Vivi se tomó unos minutos para aclarar por qué aceptó la oferta del Sapri para jugar a préstamo.

“La decisión se llegó a dar porque me encontraba en una situación en el Galaxy, y ya no tenía un espacio para competir con el primer equipo por cupo internacional. Me mantenía entrenando en el segundo equipo, pero no tenía una recompensa en la MLS.

“Hace un mes y medio apareció la oportunidad de venir acá, fui el primero en empujar para que todo se diera. Estoy muy contento y espero darlo todo”, comentó.

Gino agregó que con la ayuda de los líderes del camerino encontrará el camino para destacar en una temporada en la que el club disputará varios torneos al mismo tiempo.