¿Gol fantasma de San Carlos ante Liberia? Esto dice Henry Bejarano sobre polémica acción

El tema de los “goles fantasma” estuvieron en la boca de muchos el fin de semana, ya que en los clásicos de Real Madrid-Barcelona y Boca-River, se dieron jugadas donde quedó la duda de si el balón traspasó o no la línea de gol, en ambos casos los árbitros decidieron que no lo hizo.

Y como en Tiquicia no nos podemos quedar atrás, este miércoles pasó una jugada similar, solo que en este caso sí se dio como gol. Fue en el duelo entre Liberia y San Carlos.

San Carlos empató el juego con el polémico gol. (Prensa de san Carlo)

LEA MÁS: Lugar donde nació el Saprissa fue abandonado y es actualmente un basurero, esto dicen los vecinos

En ese momento, los liberianos ganaban 1-0 y Yurguin Román cobró un tiro libre que se estrelló en el horizontal y luego picó en la cancha, ¿cruzó la línea? Para el árbitro Benjamín Pineda sí lo hizo.

Pero como la jugada no quedó tan clara, le consultamos a nuestro analista arbitral, Henry Bejarano, quien nos dijo lo siguiente:

“Esa bola no entra, totalmente no entra. Benjamín Pineda ha estado fatal, no ha pitado dos penales increíbles. El balón no entra totalmente y, como dice la regla 10, tiene que entrar totalmente el balón, aunque haya entrado un 99,9% no es gol”, aseguró el exsilbatero.

Mal con el protocolo

Otra acción que llamó la atención fue cuando Jonathan McDonald denunció insultos racistas, pero a diferencia de lo que pasó hace unos días, cuando Joel Campbell señaló lo mismo en Pérez Zeledón e hicieron sacar al aficionado que le gritó, en este caso el partido siguió como si nada. Esto nos dijo Bejarano:

“Qué bonito, acá no sacan al aficionado y McDonald lo identificó. Ah, pero en Pérez Zeledón Joel lo identificó y sí lo sacan. ¿Entonces cómo es el protocolo? ¿Para unos sí y otros no? Entonces, ¿dónde está la equidad y justicia que reclama FIFA? No hay, ¿para qué tantos protocolos si no lo sacaron?”, dijo el analista.