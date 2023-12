Goleador del Herediano revela quién dirige los entrenamientos para enfrentar a Alajuelense

Breansse Camacho (izquierda) está dirigiendo los entrenamientos del Herediano. (Jose Cordero)

Luego del despido de Jeaustin Campos del Herediano, la gran duda que ha quedado en el aire es quién asumió las riendas del equipo, dado que los florenses nombraron un grupo de seis personas y solo dijeron que ellos se harían cargo, pero sin detallar, de manera específica, quién está a la cabeza.

En conferencia de prensa, Robert Garbanzo, gerente deportivo, no soltó prensa de quién es el DT, a pesar de ser él quien dio la conferencia de prensa que, se supone, la dan los técnicos previo a las semifinales del Apertura 2023 como lo hicieron los otros tres equipos clasificados.

Jafet Soto no ha querido soltar prenda tampoco de quién será el encargado en algunas entrevistas que brindó después del martes, cuando anunciaron la salida de Campos.

El grupo está conformado por Jewison Bennette, Jafet Soto, Óscar Esteban Granados, Robert Garbanzo, Breansse Camacho y Marcelo Emanuele.

En La Teja nos fuimos con un jugador y le consultamos a Jesus Godínez, una de sus máximas estrellas, quiénes están con ellos en los entrenamientos y luego de un par de preguntas nos confesó que sí hay un nombre quien es el que se ha encargado de dirigir las prácticas.

Jesús Godínez es de las armas más peligrosas del Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

“Como grupo nos tenemos que hacer fuertes, independientemente de lo que se hable fuera o de las situaciones extra cancha que puedan estar sucediendo. Creo que nos mantenemos unidos y fuertes, así ha sido y lo que se dice del técnico no nos va a afectar”, manifestó.

¿Estos entrenamientos quién los ha dirigido?

“Breansse con el cuerpo de trabajo que se ha mencionado; hemos estado con Breansse Camacho, Jewisson (Bennette) ha estado también Robert, hemos trabajado con ellos”, dijo Godínez.

Eso sí, el que Camacho pare el equipo en los entrenamientos no significa que sea, oficialmente, el entrenador, pues no lo han revelado, eso es una duda que se va a dilucidar hasta el sábado, a las 7 p.m., cuando el Team brinde la lista con su alineación en la cual deberá poner algún nombre en el espacio del director técnico.

Otra duda que surge es que si en Herediano hablan de que es un grupo de trabajo en el que todos aportan ideas y trabajan en un mismo rango, ¿cómo hacen los jugadores para saber a quién hacerle caso?. Esta fue otra de las cosas que nos respondió Chuy.

“Todos trabajan sobre la misma idea, me preguntaban ahora esto mismo, si no hay confusiones sobre lo que pide uno u otro, y la verdad es que no, porque al final de cuentas todos están sobre la misma línea. Robert también lo comentaba, lo que es Heredia, a lo que juega Heredia, todos sabemos que es, entonces en eso no hay excusas.

“Ellos nos trasmiten a nosotros las ideas de manera muy clara, porque no es que uno te dice una cosa y otro otra, entonces no se crea ningún tipo de confusiones”, explicó.

En Herediano dolió mucho la manera cómo perdieron la semifinal de Copa Centroamericana ante Alajuelense. (JOHN DURAN)

Sangre en el ojo

Para Chuy, más allá de esos detalles, la serie ante Alajuelense es una mejenga con la que, posiblemente, lleguen con sangre en el ojo tras cuatro partidos en tres meses en los que no ganaron ninguno.

La última mejenga en el Morera Soto fue, especialmente, dura para ellos, un duelo que hasta el tiempo de reposición estaban ganando y clasificando a la final de la Copa Centroamericana.

“Lo que ha marcado los partidos pasados es que no hemos logrado sacar la victoria por pequeños detalles. Esta serie pasada me parece que hasta el minuto 90 íbamos ganando, unos minutos más y ya estabas en la siguiente fase. Son pequeñas cosas que jugadores de calidad te cambian el partido en un momento, y hay que poner atención a esos detalles.

“Yo creo, probablemente, que ese fue el que más dolió perder porque estábamos a muy poco de sacar el resultado, más a como se dieron las cosas; era una semifinal que sí, obviamente nos dolió, pero creo que es algo que ya superamos y estamos enfocados en el torneo nacional y en buscar el campeonato”, apuntó.

Como máximo goleador del Apertura 2023, con 12 goles, sin duda, Gódinez es una de las armas más peligrosas de los rojiamarilloas y ya sea que esté Jafet, Robert Garbanzo, Breansse o cualquier otro en el banquillo, su pólvora y peligro no van a cambiar ni la de sus compañeros tampoco. La calidad del plantel florense es algo que no varía más allá de los nombres.