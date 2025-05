Gran final tendrá de protagonista al árbitro por el que Saprissa se quejó tanto ante Herediano

Steven Madrigal tuvo un trabajo muy polémico en en las semifinales entre Saprissa y Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol tomó una decisión muy llamativa este viernes tras nombrar a Steven Madrigal como el árbitro central del partido de ida de la gran final entre Alajuelense y Herediano este domingo a las 5 p. m.

Al silbatero lo ha perseguido la polémica este torneo, su más reciente actuación fue muy cuestionada en el juego de ida de las semifinales entre Saprissa y el Herediano.

El 11 de mayo en la mejenga disputada en el Ricardo Saprissa, a Madrigal le cuestionaron dos penales claros que no pitó a favor del Saprissa por agarrones contra Kendall Waston.

También se le señaló de parte de los florenses el guardarse una tarjeta roja contra Joseph Mora por una plancha contra el rojiamarillo Emerson Bravo.

Anteriormente a ese partido también estuvo involucrado en polémicas en diversos juegos, para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja el problema se da porque es un réferi que le cuesta mucho la señalización correcta de faltas.

“Me parece una designación que no esperábamos, creo que era Bryan Cruz o el mismo Hugo Cruz quien debía ser nombrado, me parece que Steven Madrigal tiene muchos problemas de designación de faltas, no es un árbitro que controla ni maneja un partido y será un choque de roce, de mucha presión.

“Ojalá que le vaya bien, pero es un árbitro que ha sido muy irregular en el campeonato, que ha tenido problemas y me deja mucho que desear de parte de Enrique Osses y Jeffry Solís que son los que lo nombran”, comentó Henry.

Casualmente como cuarto árbitro estará Bryan, mientras que Hugo Cruz ayudará a Jesús Montero como los encargados del VAR. Los líneas serán Félix Quesada y Danny Soto.