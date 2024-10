Greivin Mora, técnico del Cartaginés, aporta a la lista de críticas que le han salido al VAR

Greivin Mora espera que las cosas con el VAR mejoren en el futuro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Greivin Mora, técnico del Club Sport Cartaginés, se mostró molesto por el resultado de los blanquiazules en la derrota contra Santa Ana FC por 2-1. A pesar de esto, volvió a señalar al VAR como un aspecto que debe mejorar en el futuro.

El estratega blanquiazul dejó de lado la derrota para enfatizar en un tema que, si los árbitros no corrigen, podría afectar al fútbol costarricense en adelante.

“Lo que más me preocupa del VAR es el tiempo que tardan en tomar una decisión. No puede ser que duren entre tres y cuatro minutos y que al final el árbitro central solo reponga cinco. No estoy diciendo que por eso no ganamos o empatamos; pagamos caro nuestros errores. Pero el VAR debería evolucionar, porque sino nuestro fútbol no mejorará su ritmo.

LEA MÁS: Unafut bota el tapón sobre criticas al VAR y le tira la culpa a alguien más

“Por ejemplo, metimos el gol de Quirós y el ritmo de juego bajó inmediatamente. Tuvimos como un impasse de unos 10 minutos. Para ambos equipos fue lento, y si queremos competir a nivel internacional, esto nos perjudicará mucho. Los responsables en la federación que manejan este tema deben hacerlo más rápido. Sé que están empezando, pero si no estaban listos, ¿entonces?

“Es una herramienta válida, pero no le da la fluidez necesaria a los partidos. Podría decir que salimos perjudicados, pero son decisiones de los árbitros y debemos respetarlas hasta el final”, argumentó Mora.