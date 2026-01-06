Guadalupe FC confía en esta receta para eludir el descenso y consolidar un proyecto en primera

Guadalupe FC tiene varios frentes de lucha en el Clausura 2026, pero el principal de todos es la permanencia en la primera división, el objetivo prioritario del club.
Los josefinos empezarán el campeonato en el fondo de la tabla acumulada tras acabar penúltimos en el Apertura 2025 con 13 puntos. Un solo gol a favor les permitió terminar arriba de San Carlos (-15 contra -16), pero en la lucha están prácticamente igualados.
A tres puntos quedó Sporting FC con 16 unidades, y ya más lejos aparece Puntarenas FC con 21, por lo que la pelea por el no descenso pinta más entre tres equipos en el arranque del Clausura 2026.
Evitar repetir la historia reciente
El club no quiere hacer las de Santa Ana Fútbol Club, que apenas duró una temporada en primera división y descendió en solo un año, entre 2024 y 2025.
Para ahuyentar el fantasma del descenso, en Guada se tomaron decisiones de peso: se contrató a Mauricio Wright como entrenador y se incorporaron figuras reconocidas en el país como Marvin Angulo, Axel Amador y Harry Rojas.
Guadalupe ya sabe lo que duele el descenso: en mayo del 2023 bajó a la segunda división y tras dos años logró volver a la máxima categoría, por lo que no quiere repetir errores del pasado que costaron caro.
Garbanzo: estabilidad primero, soñar después
Roberth Garbanzo, gerente deportivo de los de la Rosa, explicó a La Teja que el plan es claro y realista.
“El objetivo es estabilizarse; es un año muy duro. Para el equipo que viene de segunda, es un año muy complicado. Cambiamos casi un 40% de la planilla; lo primero que buscamos es salir de ahí y luego apuntar hasta donde nos dé una posible clasificación”, indicó.
“Eso siempre se sueña. Creo que todos los equipos le van a decir lo mismo: nadie quiere quedarse afuera de eso y menos estar ahí abajo”, agregó.
La salida anticipada de Palomeque y el factor Wright
A muchos les sorprendió la salida de Fernando Palomeque, una fecha antes de terminar el Apertura 2025, pero Garbanzo explicó que fue una decisión estratégica para ganar tiempo.
“Desde ese momento ya sabíamos quién iba a ser el entrenador. Él ya lo sabía, solo que lo estuviera viendo. No tuvimos descanso y arrancar con Mauricio fue lo más importante para tener ese tiempo de trabajo”, detalló.
“Estoy muy ilusionado con lo que veo. Fui compañero de Mauricio y somos amigos, pero lo que muestra en cancha con el cuerpo técnico me deja muy ilusionado”, confesó.
Experiencia para los momentos complicados
Sobre los refuerzos, el gerente fue claro: hacía falta peso y experiencia para cerrar partidos.
“A Axel Amador lo quise traer antes, a Yussef Delgado lo quise traer en Belén, a Bryan López lo tuve en Belén, con Harry Rojas ya había hablado. Marvin Angulo nos puede dar mucho en el manejo”, explicó.
“También tenemos jóvenes para que esto sea un proceso: Morejón, González, McLean y otros. Es un equipo muy sub-23, con varios mayores de 30. Perdimos cerca de 11 puntos en los últimos cinco minutos por no tener ese peso en cancha”, afirmó.
Mensaje final: sin miedo a la presión
Garbanzo cerró con una frase directa para quienes ven a Guadalupe como el principal candidato al descenso.
“Yo no tengo miedo, nunca he tenido miedo. Estoy acostumbrado a esto y es lo que le transmito a mis jugadores y al cuerpo técnico. Sé luchar en estas instancias.
“Presión en el fútbol es muy poca. Es un mar de emociones, pero presión real la tienen otros, por todo lo que han gastado y lo que han hecho”, finalizó.
La plantilla
Porteros:
Caleb Arroyo
Jussef Delgado
Rodiney Leal
Defensas
Samir Taylor
Lester Ramirez
William Quirós
Nicolás Espino
René Miranda
Kenneth Guzmán
Greivin Méndez
Brandon Bonilla
Wilson Villalobos
Mediocampistas
Gian Mauro Morera
Sergio Nuñez
Enmanuel Chacón
Marvin Angulo
Héctor David Carranza
Lautaro Ayala
John Jairo Ruiz
Dylan Barrantes
Delanteros
Joao Maleck
Justin Monge
Giovanni Clunie
Sergio Gámez
Paulo Rodríguez
Axel Amador
Harry Rojas
Elián Morales
Jorge Morejón
Bryan López
Bayron Murcia
Justin Tellería
|Salidas
|Kenneth Carvajal, Leonel Peralta, David Herrera, Bryan Vargas, Jeikel Venegas
|Llegadas
|Harry Rojas, Marvin Angulo, Jorge Morejón, Axel Amador, Yussef Delgado, Bryan López.