Guanacasteca sufre duro golpe por salidas en su cuerpo técnico

Leonardo Adams trabajó en Guanacasteca como asistente técnico de Horacio Esquivel. (John Durán)

La Asociación Deportiva Guanacasteca vive un martes complicado ya que parte de su cuerpo técnico anunció su salida.

El primero en confirmar su renuncia fue Leonardo Adams, asistente técnico de la ADG, con una publicación en su perfil de Facebook.

“Me voy con este lindo recuerdo, puedo escribir varias páginas para describir todo lo que se sufrió para poder lograr el objetivo de hacer historia, pero me voy tranquilo, porque cuando me puse la camisa como jugador traté de dar lo mejor de mí dentro de la cancha, al igual que la etapa al lado del profe Horacio Esquivel, estoy muy agradecido con él por la oportunidad que me dio”, comentó.

El otro que anunció su salida fue Luis Diego Sequeira, preparador de porteros, así lo reveló en el programa 120 Minutos de radio Monumental en un mensaje de texto a Harrick McLean.

La situación de los guanacastecos podría agravarse en las próximas horas porque el club aún no confirma si el técnico Horacio Esquivel quedó fuera del proyecto, como dicen los rumores.