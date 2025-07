Guanacasteca vuelve a la carga con medida que pretende poner en jaque al Apertura 2025

Guanacasteca siguen peleando para tratar de meterse en la primera división (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque el Apertura 2025 inició este jueves, en la Asociación Deportiva Guanacasteca no tiran lo toalla y este viernes anunciaron una medida drástica con la que buscar ser incluidos en el torneo de cualquier manera.

Mediante un comunicado de prensa firmado por Jorge Arias, presidente de la institución, afirman que acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo para que se ejecute la medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (TRIACODE) hacia la Federación Costarricense de Fútbol.

Los pamperos afirman que la Fedefútbol está cometiendo un desacato al no acoger lo que decía la resolución, que pedía que la ADG pudiera completar los trámites para solicitar su licencia ante el Comité de Licencias de la Federación.

La Fedefútbol informó hace ocho días que rechazó la solicitud de la ADG al no cumplir los requisitos financieros señalados y que les daba 48 años para corregir los problemas, plazo que en el club no alcanzaron a cumplir.

“Lamentablemente, aún y cuando desde el 31 de mayo presentamos todos los documentos financieros y cumplimos con otros requisitos necesarios para obtener la licencia, hasta el viernes 18 de julio, a las 4 de la tarde, el Comité de Licencias -en vez de acatar la orden del TRIACODE- nos notificó nuevos y complejos requisitos financieros, concediéndonos un plazo de solo 48 horas (con vencimiento el día domingo), lo cual constituyó un claro obstáculo para nuestra reincorporación a la primera divisón”, dijeron en el comunicado.

La ADG usó palabras muy fuertes hacia la Fedefútbol, a la que acusa de “conductas fraudulentas” en su contra.

“Esta actuación queda en evidencia al revisar los nuevos y antojadizos requerimientos impuestos: los supuestos “incumplimientos financieros” no eran nuevos ni parte de un trámite ordinario, sino los mismos señalamientos ya discutidos en el procedimiento cuya sanción fue suspendida provisionalmente por el TRIACODE al acoger la medida cautelar".

El club afirma que tras estos señalamientos, exigen ser integrados a la primera división a la brevedad posible, aunque no hayan presentado los nuevos documentos a la Fedefútbol.

“Le estamos solicitando a esa jurisdicción que obligue a los infractores de la legalidad a cumplir con el acto administrativo firme y favorable”, destacan.

Un punto importante en el caso es que la resolución del TRIACODE aún no ha sido comunicada por el fondo y lo que este ente del ICODER hizo fue dictar una medida cautelar para que los pamperos pudieran presentar su documentación, pero no aún no se pronuncia sobre su resolución definitiva.