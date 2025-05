Guima por fin habló de su despido de Alajuelense

Alexandre Guimaraes se fue de Alajuelense invicto, pero con muchas quejas sobre la manera cómo jugaba su equipo. (Rafael Pacheco Granados)

Alexandre Guimaraes habló por primera vez de su despido de Alajuelense, casi un mes después, y lo calificó de sorprendente.

El extrentrenador manudo dio una entrevista a un medio colombiano, al que le dijo que le parece insólito que estando el equipo invicto le cortaran el rabo.

Al DT manudo le dieron las gracias el 17 de abril luego de que los erizos sumaran diez empates y ocho triunfos en el Clausura 2025, números que hicieron que la afición explotara pidiendo su salida porque el equipo dejaba mucho que desear en cancha.

“¿Porqué un equipo que no pierde, que empató un partido, que tiene un rendimiento del 65% sacan a un entrenador? ¿Qué pasa?“, le consultaron.

“Es como dicen, el fútbol siempre es una cajita de sorpresas generalmente te sacan porque perdés partidos, porque se acaba tu contrato o porque el club quiere cambiar de rumbo, pero nunca porque no perdás, eso fue lo surrealista”, dijo Guima entre risas, aunque claramente a él no lo echaron por estar invicto, sino porque le costaba un mundo ganar.

Guima se notó relajado, distendido en la charla con el medio Win Sports, contando más como anécdota que amargura lo sucedido en el cuadro rojinegro y que vive una “pausa inesperada”, en el cual además reveló porqué se animó a dirigir en Alajuela.

“El paso por la Liga fue muy, muy bueno, yo tenía más de diez años de no trabajar en el fútbol de Costa Rica y lo hice para cerrar el círculo con los cuatro grandes de mi país, para darme el gusto de trabajar con mi hijo (Celso Borges) y porque queríamos ser campeones como lo fuimos, tanto en Recopa, Torneo de Copa, Copa Centroamericana invicta.

“Nosotros estábamos invictos en el torneo local, a tres puntos del primer lugar, pero el fútbol tiene estas sorpresas por las que estoy acá y no allá”, explicó, aunque a la respuesta le metió un poquito más de maquillaje, porque en Colombia, probablemente, no saben que el título que se le exigía fue el único que precisamente no ganó.

Alexandre Guimaraes afirmó que quería darse el gusto de entrenar a su hijo Celso Borges.

Alexandre estuvo dos tornes y medio con el León, ganó tres títulos, pero perdió dos finales a nivel nacional, una con el Saprissa en el Clausura 2024 y otra con el Herediano en el Apertura 2025.

En la entrevista los periodistas indicaron que seguían a la Liga por Guima y por los jugadores que se llevó del certamen cafetero a Costa Rica, de los cuáles tampoco la pegaron, como el español Iago Falque o el colombiano Larry Angulo, sin buen presente.